Cesena, Mignani verso l’Avellino: «Mercato? Forse non c’è volontà o disponibilità di fare altro»

Alla vigilia della sfida contro l’Avellino, il tecnico del Cesena Michele Mignani ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, soffermandosi sia sul momento della squadra sia sulle dinamiche di mercato.

Nonostante i risultati non stiano premiando le prestazioni, l’allenatore bianconero si è detto fiducioso: «È un momento in cui facciamo la prestazione, come contro Empoli e Bari, ma raccogliamo zero punti. Il Cesena però è in salute». Sul match di ritorno contro l’Avellino, Mignani si aspetta una gara complicata: «All’andata è stata una partita equilibrata e il 3-0 è stato ritenuto da loro troppo pesante. Sul loro campo dovremo fare una super prestazione per ottenere un risultato».

Il tecnico ha poi evidenziato le difficoltà legate agli allenamenti e al mercato: «Ci siamo allenati in 15 giocatori di movimento per influenza e acciacchi vari. Speriamo di recuperare qualcuno, altrimenti giocheremo con quelli che siamo». Chiarezza anche sul tema rinforzi: «Per noi finora è stato fatto solo qualcosa in uscita, forse non c’è la volontà o la disponibilità di fare altro. Se sarà così fino alla chiusura, chi di dovere spiegherà il perché».

Nessuna preoccupazione, infine, da parte dell’allenatore: «Il mio mestiere è allenare la squadra che ho a disposizione».