Monza, è fatta per l’arrivo di Cutrone
Il valzer degli attaccanti continua a caratterizzare il mercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, il Parma è pronto a salutare Patrick Cutrone: l’attaccante è infatti destinato a trasferirsi al Monza, operazione ormai definita.
L’arrivo di Cutrone potrebbe aprire nuovi scenari in casa biancorossa. In quest’ottica prende forma l’ipotesi di una possibile uscita di Dany Mota, profilo che il Palermo segue con interesse per rinforzare il proprio reparto offensivo.