Avellino, Izzo si presenta: «Scelta di cuore, il sogno è la Serie A»

Armando Izzo è stato presentato ufficialmente come nuovo difensore dell’Avellino e non ha nascosto l’emozione per il ritorno in biancoverde. «Tornare è un’emozione incredibile, ho iniziato qui da bambino e torno da uomo e da padre. Sono felice di vestire di nuovo questa maglia», ha dichiarato in conferenza stampa.

L’ex Monza ha parlato anche delle sue condizioni fisiche: «A La Spezia ho sentito tirare al polpaccio, nulla di grave. Starò fuori almeno 30-40 giorni, poi sarò pronto a dare il mio contributo». Sul trasferimento, Izzo è stato chiaro: «Ho fatto una scelta di cuore, non mi sentivo più a mio agio prima. Avellino è un posto che ho nel cuore e darò tutto per questa maglia».

Parole importanti anche sugli obiettivi: «Sono tornato per realizzare un sogno, che è andare in Serie A con questa maglia. Lotterò per riuscirci». Infine, un messaggio ai tifosi: «Posso solo dire di stare tranquilli: daremo l’anima e io spero di lasciare il mio cuore in campo».