Carrarese, Calabro verso Venezia: «Vogliamo uscire con sensazioni diverse rispetto a Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Alla vigilia della trasferta di Venezia, il tecnico della Carrarese Antonio Calabro ha presentato la gara in conferenza stampa, sottolineando il buon momento della sua squadra e la volontà di dare continuità ai risultati.

«Abbiamo lavorato con grande entusiasmo, ma anche con tanta concentrazione. Ho visto una squadra attenta, motivata e desiderosa di proseguire questa striscia positiva», ha spiegato l’allenatore. La sfida contro il Venezia viene affrontata con consapevolezza: «Arriveremo a giocarci questa partita nel miglior momento possibile, sapendo di affrontare una delle squadre più forti del campionato. Dovremo scendere in campo con la mente libera e vendere cara la pelle».

Calabro ha poi fatto riferimento alle recenti trasferte: «L’obiettivo è uscire dal Penzo con sensazioni diverse rispetto alle gare di Monza e Palermo, con la consapevolezza di aver dato tutto, sempre uniti e con equilibrio».

Sul fronte della formazione, il tecnico ha confermato alcune assenze e rientri: «A Venezia non ci sarà Salamon, mentre Imperiale tornerà a disposizione. Potrà esserci anche Lordkipanidze, un giocatore che ci potrà dare una grande mano». Chiusura sulla rosa: «Ho un gruppo ampio e interscambiabile, che dimostra ogni giorno di tenere alla causa».

