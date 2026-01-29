Carrarese, Calabro verso Venezia: «Vogliamo uscire con sensazioni diverse rispetto a Palermo»

Alla vigilia della trasferta di Venezia, il tecnico della Carrarese Antonio Calabro ha presentato la gara in conferenza stampa, sottolineando il buon momento della sua squadra e la volontà di dare continuità ai risultati.

«Abbiamo lavorato con grande entusiasmo, ma anche con tanta concentrazione. Ho visto una squadra attenta, motivata e desiderosa di proseguire questa striscia positiva», ha spiegato l’allenatore. La sfida contro il Venezia viene affrontata con consapevolezza: «Arriveremo a giocarci questa partita nel miglior momento possibile, sapendo di affrontare una delle squadre più forti del campionato. Dovremo scendere in campo con la mente libera e vendere cara la pelle».

Calabro ha poi fatto riferimento alle recenti trasferte: «L’obiettivo è uscire dal Penzo con sensazioni diverse rispetto alle gare di Monza e Palermo, con la consapevolezza di aver dato tutto, sempre uniti e con equilibrio».

Sul fronte della formazione, il tecnico ha confermato alcune assenze e rientri: «A Venezia non ci sarà Salamon, mentre Imperiale tornerà a disposizione. Potrà esserci anche Lordkipanidze, un giocatore che ci potrà dare una grande mano». Chiusura sulla rosa: «Ho un gruppo ampio e interscambiabile, che dimostra ogni giorno di tenere alla causa».