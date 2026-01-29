Bari-Palermo: rosanero arrivati in Puglia
Mancano ormai meno di 24 ore al match del “San Nicola” tra Palermo e Bari, con calcio di inizio in programma per le ore 20.30. Come si apprende attraverso una storia del club rosanero pubblicata sui i propri canali instagram ufficiali, i rosanero sono da poco arrivati puglia.
Volti sereni e molti sorrisi per gli uomini di Inzaghi all’arrivo nel capoluogo pugliese. Ai rosanero li attende un altra insidiosa trasferta, contro un avversario tutt’altro che facile da battere. Contestualmente, molto importante tornare alla vittoria dopo il pareggio contro di Modena per restare attaccati al treno promozione diretta.