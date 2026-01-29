Padova, Crisetig: «Contro il Monza giocheremo senza timori»

In vista dell’importante match di domenica 1 febbraio contro il Monza, il capitano del Padova, Lorenzo Crisetig, ha parlato dell’incontro in occasione della presentazione della maglia celebrativa per il 116° anno del club, sottolineando le difficoltà del match ma garantendo che la sua squadra giocherà senza timori reverenziali.

«Servirà una partita gagliarda, il Monza lotta per la Serie A, ma giocheremo senza timori reverenziale» ha dichiarato il centrocampista, che in merito alla sconfitta di Bolzano ha aggiunto: «Perdere dà sempre fastidio e ti rode quando perdi ne vieni condizionato anche durante la settimana. Speriamo di riprenderci già domenica, quando affronteremo una squadra molto competitiva».