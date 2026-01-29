Europa League: Bologna avanti 1-0 a Tel Aviv, pari a reti bianche tra Roma e Panathinaikos dopo i primi 45. I risultati parziali

Terminano i primi tempi delle 18 partite di Europa League in programma per stasera, valevoli per l’ultima giornata della fase a girone unico della competizione. Va al riposo in vantaggio per 1-0 il Bologna, impegnato nella trasferta contro il Maccabi Tel Aviv. Dopo il gol di Orsolini annullato dal VAR per posizione di fuorigioco, la formazione di Italiano riesce a sbloccare l’incontro al 35′ grazie alla rete firmata da Rowe, che decide al momento il match. Si chiude un pari senza reti invece il primo tempo tra Roma e Panathinaikos, con il giallorossi che saranno costretti a giocare la seconda metà di gara in 10 uomini a causa dell’espulsione al 15′ di Gianluca Mancini. Vanno al riposo in vantaggio anche Porto, Nottingham e Betis Siviglia. Di seguito i risultati parziali:

Aston Villa – Salzburg 0-1

Basilea – Plzen 0-0

Betis – Feyenoord 2-0

Celtic – Utrecht 3-0

FC Porto – Rangers 2-1

FCSB – Fenerbahce 0-1

G.A. Eagles – Braga 0-0

Genk – Malmo FF 0-1

Lilla – Friburgo 0-0

Lione-Paok 1-1

Ludogorets-Nizza 1-0

M.Tel Aviv-Bologna 0-1

Midtjylland-Din.Zagabria 0-0

Nottingham-Ferencvaros 2-0

Panathinaikos-Roma 0-0

Stella Rossa-Celta Vigo 0-0

Stoccarda- Young Boys 2-1

Sturm Graz-Brann 0-0