Europa League: Bologna avanti 1-0 a Tel Aviv, pari a reti bianche tra Roma e Panathinaikos dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
623652132_18559813174001760_538916579563358163_n

Terminano i primi tempi delle 18 partite di Europa League in programma per stasera, valevoli per l’ultima giornata della fase a girone unico della competizione. Va al riposo in vantaggio per 1-0 il Bologna, impegnato nella trasferta contro il Maccabi Tel Aviv. Dopo il gol di Orsolini annullato dal VAR per posizione di fuorigioco, la formazione di Italiano riesce a sbloccare l’incontro al 35′ grazie alla rete firmata da Rowe, che decide al momento il match. Si chiude un pari senza reti invece il primo tempo tra Roma e Panathinaikos, con il giallorossi che saranno costretti a giocare la seconda metà di gara in 10 uomini a causa dell’espulsione al 15′ di Gianluca Mancini. Vanno al riposo in vantaggio anche Porto, Nottingham e Betis Siviglia. Di seguito i risultati parziali:

Aston Villa – Salzburg 0-1

Basilea – Plzen 0-0

Betis – Feyenoord 2-0

Celtic – Utrecht 3-0

FC Porto – Rangers 2-1

FCSB – Fenerbahce 0-1

G.A. Eagles – Braga 0-0

Genk – Malmo FF 0-1

Lilla – Friburgo 0-0

Lione-Paok 1-1

Ludogorets-Nizza 1-0

M.Tel Aviv-Bologna 0-1

Midtjylland-Din.Zagabria 0-0

Nottingham-Ferencvaros 2-0

Panathinaikos-Roma 0-0

Stella Rossa-Celta Vigo 0-0

Stoccarda- Young Boys 2-1

Sturm Graz-Brann 0-0

Altre notizie

Screenshot 2026-01-28 224100

Champions League: vince l’Inter a Dortmund, il Napoli perde contro il Chelsea e viene eliminato. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-28 214831

Champions League: avanti 2-1 il Napoli contro il Chelsea, pari a reti bianche per Inter, Atalanta e Juventus dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026

Tragedia in Portogallo: calciatore muore in campo a 27 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 23, 2026
file5 (55)

Europa League, la Roma supera lo Stoccarda 2-0. Tutti i risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026
file2 - 2026-01-22T215231.471

Europa League: Roma avanti di un gol sullo Stoccarda. Tutti i risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026
file1 - 2026-01-22T215227.167

Europa League, Utrecht–Genk: caos nel settore ospiti, calcio d’inizio posticipato di un’ora

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026
Screenshot 2026-01-22 203714

Europa League: non va oltre il pari il Bologna contro il Celtic, vince il Lione in casa dello Young Boys. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026
620878011_18558467092001760_268397342500836708_n

Europa League: al “Dall’Ara” Bologna sotto 2-0 contro il Celtic, avanti 1-0 l’Aston Villa in casa del Fenerbache. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026
Screenshot 2026-01-21 225341

Champions League: tris dell’Athletic Bilbao in casa dell’Atalanta, vince 2-0 la Juventus contro il Benfica. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026
Screenshot 2026-01-21 213749

Champions League: Atalanta avanti 1-0 sull’Athletic Bilbao, pari senza reti tra Juventus e Benfica. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026
Screenshot 2026-01-20 225658

Champions League: l’Inter cade a “San Siro” contro l’Arsenal, non va oltre il pari il Napoli a Copenhagen. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026
Screenshot 2026-01-20 215523

Champions League: a “San Siro” Inter sotto 2-1 contro l’Arsenal. Napoli avanti 1-0 sul Copenhagen dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-01-29 225337

Europa League: il Bologna vince a Tel Aviv, la Roma non va oltre il pari contro il Panathinaikos. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Gianluca Caprari LaPresse

Padova, fatta per Caprari dal Monza: domani le visite mediche

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
169905d803ac4d4390407ef15dbc0d740bb7197a-1350x1080

Venezia, UFFICIALE: preso il tedesco Lauberbach

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 222119

Pescara, Insigne si presenta: «Verratti ha spinto per il mio arrivo, contento di questa scelta»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 220619

Palermo, ritiro in hotel con un Emanuele Superstar (Foto)

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026