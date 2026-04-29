Champions League, Atletico e Arsenal si fermano sull’1-1: tutto aperto per il ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
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Finisce in parità, 1-1, la semifinale d’andata di UEFA Champions League tra Atlético de Madrid e Arsenal, al termine di una gara intensa e ricca di episodi.

L’Arsenal di Mikel Arteta era passato in vantaggio nel finale di primo tempo grazie al rigore trasformato da Viktor Gyökeres al 44’, dopo il fallo di David Hancko e la revisione al VAR.


Nella ripresa, l’Atlético di Diego Simeone ha reagito con forza e ha trovato il pareggio al 56’: anche in questo caso decisivo il VAR, che ha assegnato il rigore trasformato con freddezza da Julián Álvarez, che ha battuto David Raya.

La partita ha poi vissuto un lungo equilibrio, con occasioni da entrambe le parti: nel finale Declan Rice ha sfiorato il gol vittoria per i Gunners con una conclusione potente dal limite, mentre nel recupero Nahuel Molina ha impegnato Raya con un gran tiro al volo terminato di poco sopra la traversa.

Non sono mancati i colpi di scena, come il rigore inizialmente assegnato all’Arsenal e poi annullato dopo revisione VAR al minuto 80, episodio che ha acceso ulteriormente il finale di gara.

Dopo oltre 90 minuti di battaglia, il verdetto è rimandato al ritorno: tutto resta aperto per la qualificazione alla finale di Champions League.

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