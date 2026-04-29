Tesser: «Il Catanzaro può puntare alla A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Serie B Palermo-Modena 5-2 (36) tesser

Attilio Tesser promuove il Catanzaro in vista dei playoff di Serie B. Intervenuto ai microfoni di Esperia TV, l’esperto tecnico ha elogiato il lavoro svolto da Alberto Aquilani sulla panchina giallorossa.

Tesser ha sottolineato l’identità costruita dalla squadra calabrese nel corso della stagione: «Il Catanzaro ha un’identità di gioco ben definita, merito del lavoro di Aquilani, e riesce così a esprimersi al meglio».


L’ex allenatore ha poi evidenziato anche l’aspetto mentale della squadra: «Esprime un buon calcio, con un approccio anche spensierato, e crede fortemente in ciò che fa: questo, nella volata finale dei playoff, è un aspetto fondamentale».

Secondo Tesser, proprio la serenità del gruppo potrebbe fare la differenza nella corsa promozione: «La freschezza, sia fisica che mentale, deriva anche dal divertimento e dalla convinzione nei propri mezzi».

Infine, il messaggio più forte sulle ambizioni del Catanzaro: «È una squadra che si gioca concretamente la possibilità di salire in Serie A».

Sui playoff, Tesser ha infine ricordato quanto potrà pesare il fattore campo: «Disputare il primo turno in casa rappresenta sicuramente un vantaggio importante».

Altre notizie

palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza verso il Mantova, Bianco: «Ho un legame con Frosinone, ma spero arrivino terzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
barone

Simone Barone e il “non passaggio” di Inzaghi ai Mondiali: «Mi disse che l’avrei tirata fuori»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Carrarese, Calabro: «Orgoglioso del percorso. Col Cesena vogliamo sognare i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
UC Sampdoria v US Lecce - Serie A

Mantova, occhi su Montevago: Rinaudo punta l’attaccante del Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco: «Tutto nelle nostre mani. Campionato particolare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
14a2302d60d94e0cb669deff6a9aa09f-23680-oooz0000

Venezia, Dagasso: «Qui sto benissimo. Baldini? Come un padre per me»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
cesari1 (1)

Cesari sulle designazioni di Tommasi: «Tanti big in Serie B. Il terremoto arbitrale non ha avuto alcuna ripercussione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Lega Serie B, il 6 maggio confronto con i candidati alla presidenza FIGC

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
allegretta-arbitro

Serie B, Palermo-Catanzaro affidata a Allegretta. Le designazioni arbitrali della 37^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Palermo Avellino 2-0 (17) ballardini

Avellino, Ballardini: «Salvezza condivisa, ora sogniamo i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Screenshot 2026-04-29 090503

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, turnover e gestione verso Palermo: priorità ai playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
alvini frosinone

Gazzetta dello Sport: “Testa a testa da A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

HHGYRp9aoAAbaBl

Champions League, Atletico e Arsenal si fermano sull’1-1: tutto aperto per il ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Serie B Palermo-Modena 5-2 (36) tesser

Tesser: «Il Catanzaro può puntare alla A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
HHGHz_ragAAsMhm

Champions League, Arsenal avanti all’intervallo: Gyökeres firma l’1-0 su rigore contro l’Atletico Madrid

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Gabriele Gravina presidente FIGC (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Gravina risponde alle critiche: «Non ritengo di aver fallito»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza verso il Mantova, Bianco: «Ho un legame con Frosinone, ma spero arrivino terzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026