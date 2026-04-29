Tesser: «Il Catanzaro può puntare alla A»

Attilio Tesser promuove il Catanzaro in vista dei playoff di Serie B. Intervenuto ai microfoni di Esperia TV, l’esperto tecnico ha elogiato il lavoro svolto da Alberto Aquilani sulla panchina giallorossa.

Tesser ha sottolineato l’identità costruita dalla squadra calabrese nel corso della stagione: «Il Catanzaro ha un’identità di gioco ben definita, merito del lavoro di Aquilani, e riesce così a esprimersi al meglio».





L’ex allenatore ha poi evidenziato anche l’aspetto mentale della squadra: «Esprime un buon calcio, con un approccio anche spensierato, e crede fortemente in ciò che fa: questo, nella volata finale dei playoff, è un aspetto fondamentale».

Secondo Tesser, proprio la serenità del gruppo potrebbe fare la differenza nella corsa promozione: «La freschezza, sia fisica che mentale, deriva anche dal divertimento e dalla convinzione nei propri mezzi».

Infine, il messaggio più forte sulle ambizioni del Catanzaro: «È una squadra che si gioca concretamente la possibilità di salire in Serie A».

Sui playoff, Tesser ha infine ricordato quanto potrà pesare il fattore campo: «Disputare il primo turno in casa rappresenta sicuramente un vantaggio importante».