Palermo, ritiro in hotel con Emanuele Superstar (Foto)

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 220619

Dopo l’arrivo a Bari per il match di domani al “San Nicola” contro i biancorossi, il Palermo è arrivato nell’hotel dove alloggerà in vista dell’incontro. Ad attenderli un piccolo amante del calcio, con cui i rosanero hanno scambiato foto e sorrisi.

Si tratta di Emanuele Superstar, un piccolo appassionato di calcio che in passato era già stato ospite di diverse squadre e grandi calciatori. Sorrisi e buon umore per gli uomini di mister Inzaghi, che hanno regalato al bambino tre maglie autografate ed una serata sicuramente da ricordare.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

