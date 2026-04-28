Champions League, primo tempo spettacolare tra PSG e Bayern: 3-2 per i francesi all’intervallo

Primo tempo da applausi nella semifinale d’andata di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Munich. Dopo 45 minuti ricchi di emozioni, gol e colpi di scena, i parigini chiudono avanti 3-2 al termine di una frazione semplicemente folle.

A partire meglio è il Bayern, che al 17’ trova il vantaggio con Harry Kane: l’attaccante inglese è glaciale dal dischetto dopo il fallo di Willian Pacho e firma lo 0-1. Il PSG prova a reagire immediatamente e al 24’ trova il pareggio grazie a una grande giocata individuale di Khvicha Kvaratskhelia, che si libera in area e batte Manuel Neuer con un preciso destro all’angolino.





La squadra di casa continua a spingere e al 33’ completa la rimonta: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ousmane Dembélé, João Neves svetta di testa e firma il 2-1.

Il Bayern però non si arrende e trova subito il nuovo pareggio al 41’ con una perla di Michael Olise, che lascia partire un bolide da fuori area imprendibile per Safonov e vale il 2-2.

Nel recupero arriva l’episodio che cambia ancora una volta il punteggio: dopo un controllo al VAR per un tocco di mano di Alphonso Davies, l’arbitro assegna un calcio di rigore al PSG. Dal dischetto si presenta ancora Dembélé, che al 45’+5 batte Neuer e sigla il definitivo 3-2 con cui le squadre vanno negli spogliatoi.

Una prima frazione ad altissima intensità lascia aperto ogni scenario in vista del secondo tempo.