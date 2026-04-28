Carrarese, Schiavi non si nasconde: «Playoff? Sarebbe qualcosa di leggendario»

Nicolas Schiavi guarda con fiducia al finale di stagione della Carrarese Calcio 1908 e lancia un messaggio chiaro in vista delle ultime due giornate di Serie B. Il centrocampista del club apuano, intervenuto ai canali ufficiali della società e riportato da TMW, ha sottolineato l’orgoglio per il percorso compiuto finora dalla squadra.

«Anche quest’anno abbiamo dimostrato di essere all’altezza della Serie B e quanto fatto finora non può che renderci orgogliosi. Anche durante quest’annata abbiamo vissuto momenti felici e altrettanti difficili, ma la forza del gruppo e il nostro spirito ci ha dato la forza giusta per andare oltre ogni difficoltà. Il campionato, però, non è ancora terminato, per questo stiamo continuando a lavorare con grande intensità e con la nostra solita determinazione».

Con ancora sei punti a disposizione, Schiavi crede concretamente nella possibilità di centrare un traguardo storico: «Ci sono ancora sei punti in palio e siamo consapevoli che, conquistandoli, avremmo grandi possibilità di andare ai playoff, che sarebbero un qualcosa di veramente leggendario per questa città e per questi tifosi. Ecco quindi che questo adesso deve essere il nostro obiettivo».





Infine, il centrocampista ha rivolto lo sguardo alla prossima sfida contro il Cesena FC, decisiva per la corsa playoff: «Venerdì ci sarà la nostra ultima partita qui a Carrara, davanti al nostro pubblico e ci teniamo a regalargli un’altra grande gioia, anche se siamo consapevoli delle difficoltà che presenterà la partita, visto che anche il Cesena giocherà per conquistarsi un posto ai playoff: stiamo studiando con estrema attenzione la partita che ci attende».