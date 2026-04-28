Serie B, Giudice Sportivo: multe a Bari e Avellino, squalifiche e raffica di ammonizioni

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 28, 2026
Palermo Avellino 2-0 (38) palumbo

Il Giudice Sportivo Emilio Battaglia, attraverso il comunicato ufficiale n.161 del 28 aprile 2026, ha reso noti tutti i provvedimenti disciplinari relativi alle gare della 17ª giornata di ritorno di Serie B, disputate tra il 24 e il 25 aprile.

Risultati della giornata
Avellino-Bari 2-0
Catanzaro-Spezia 4-2
Cesena-Sampdoria 0-0
Frosinone-Carrarese 3-0
Monza-Modena 1-0
Pescara-Juve Stabia 1-1
Reggiana-Palermo 1-1
Südtirol-Mantova 0-3
Venezia-Empoli 2-0
Virtus Entella-Padova 1-0


Società
Nessuna sanzione per Avellino, Bari, Catanzaro, Cesena, Monza, Palermo, Pescara, Reggiana, Sampdoria, Venezia e Virtus Entella per l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei tifosi, grazie alle attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Ammende:

Bari: 8.000 euro per lancio di petardi e fumogeni nel recinto di gioco
Avellino: 4.000 euro per lancio di fumogeni nel recinto di gioco

Calciatori espulsi
Squalifica per una giornata:

Papetti (Reggiana) per fallo grave

Calciatori non espulsi

Squalifica per una giornata + ammenda 1.000 euro:

Hristov (Spezia) per proteste da capitano (quinta sanzione)

Squalifica per una giornata:

Artioli (Bari) (quinta sanzione)
Diakité (Juve Stabia) (quinta sanzione)
Rover (Reggiana) (quinta sanzione)

Ammonizione + ammenda 1.000 euro (ottava sanzione):

Schiavi (Carrarese), capitano

Ammonizioni:

Undicesima sanzione: Petriccione (Catanzaro)
Nona sanzione (diffida): Palmiero (Avellino), Correia (Juve Stabia)
Ottava sanzione: Frabotta (Cesena), Palumbo (Palermo), Valzania (Pescara)
Settima sanzione: Di Mariano (Padova), Merkaj (Südtirol), Patierno (Avellino), Tonoli (Modena)
Sesta sanzione: Abiuso (Carrarese), Benedetti (Virtus Entella), Elia (Empoli), Nieling (Modena), Cacciamani (Juve Stabia)
Quarta sanzione con diffida: Di Serio (Spezia), Hadžikadunić (Sampdoria), Lovato (Empoli), Villa (Padova), Wieser (Mantova)
Terza sanzione: Olivieri (Cesena), Vanzelli Lusuardi (Reggiana), Cherubini (Sampdoria), Ghedjemis (Frosinone), Masiello (Südtirol), Nielsen (Sampdoria)
Seconda sanzione: Micai (Reggiana), Bouah (Carrarese), Favale (Padova), Ricciardi (Juve Stabia), Valoti (Spezia)
Prima sanzione: Altare (Pescara), Bakoune (Monza), Mané (Bari)

Caso specifico:

Kvernadze (Frosinone): ammonizione + ammenda 1.500 euro e diffida per simulazione

Allenatori
Squalifica per una giornata:

Mora (Spezia) per proteste

Preparatori atletici
Squalifica per una giornata:

Alberini (Reggiana) per comportamento irrispettoso verso l’arbitro

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