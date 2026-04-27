Avellino, D’Agostino: «Ora siamo nei playoff e non ci poniamo limiti»

A margine di un evento di sport ad Atripalda, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti il presidente dell’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, analizzando il momento della sua squadra che, dopo la vittoria sul Bari, si trova al momento in zona playoff a due giornate dal termine della regular season.

«Avellino nei playoff? Ci siamo, era un nostro sogno, ora siamo dentro – ha dichiarato D’Agostino – mancano due partite, facciamo il nostro percorso senza pensare a niente, poi vedremo tra due settimane. Il destino è nelle nostre mani»





Il presidente dei campani ha poi aggiunto: «La squadra era stata costruita per avere una salvezza tranquilla e l’abbiamo ottenuta. Poi è giusto essere ambiziosi ed è giusto ora guardare avanti. Io sono sempre abituato a pensare in grande, la salvezza era il minimo fattibile. Ora siamo nei playoff e non ci poniamo limiti»

E sulla vittoria con il Bari: «In molti tifosi mi hanno detto, presidente, abbiamo goduto più per questa vittoria che per la vittoria del campionato un anno fa. Sono felice di questo entusiasmo, abbiamo dimostrato di avere gli attributi. Sino contento del lavoro del mister, il mister è perfettamente in linea con quello che è il mio pensiero e modo di fare calcio».

Infine, sul rinnovo di Ballardini: «Ho chiaro in mente cosa fare, il mister parla poco, è uno che è concentrato sul suo lavoro. Facciamo finire il campionato e poi ne parleremo, io sono convinto di cosa fare, come credo lo sia il mister. Poi ne parleremo nelle prossime settimane appena finirà la stagione»