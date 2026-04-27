Serie A: all’Olimpico Udinese avanti 0-1 sulla Lazio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
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All’Olimpico, va al riposo avanti 0-1 l’Udinese nel match di Serie A contro la Lazio. Un vantaggio meritato da parte dei bianconeri, che hanno condotto bene la gara nei primi 45 minuti.

Ad inizio incontro arriva subito una clamorosa occasione per i friulani: cross di Kamara per Gueye, ma la punta manca il pallone a porta vuota. La rete del vantaggio ospite arriva però al 18′, con una potentissima conclusione di Ehizibue che batte Motta e sblocca il risultato.


I bianconeri vanno per due volte vicini alla rete del raddoppio: prima al 20′ con un tiro di Atta messo in angolo da Patric, poi al 25′ con la conclusione di Piotrowski che non sorprende l’estremo difensore avversario. Una netta superiorità quella finora della formazione ospite, con i biancocelesti che non hanno ancora mai concluso nello specchio della porta.

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