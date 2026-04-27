Zampolli: «Più del 50% di possibilità che l’Italia vada ai Mondiali»

Intervenuto ai microfoni di Rai Gr Parlamento, l’inviato speciale dell’amministrazione Trump, Paolo Zampolli, ha rilanciato sull’ipotesi ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali, analizzando e spiegando la situazione.

«Che percentuale c’è per la partecipazione dell’Italia ai Mondiali? Penso più del 50% – ha dichiarato Zampolli -. Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decisione spetterà a Infantino e Trump»





Zampolli ha poi spiegato come è nata questa possibilità: «Vedevo che l’Iran non era ancora confermato a causa della Guerra. Ho chiesto di una possibilità a Infantino di un ripescaggio dell’Italia. Inoltre i visti sono molto difficili da avere e non vogliamo persone che possono fare cose sbagliate. Se poi si mandano delle persone che non sono benvenute negli Stati Uniti d’America è meglio che non vengano»

Infine, su Trump: «Ancora con lui non ho parlato, ma non si è sbilanciato. I giocatori iraniani sono benvenuti, ma il segretario Rubio è stato chiaro sul fatto che non possono portare persone che non vanno bene agli Stati Uniti d’America. Se l’Iran non partecipa non so se siamo preparati per mettere qualcuno, ma tutto può succedere».