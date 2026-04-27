Zampolli: «Più del 50% di possibilità che l’Italia vada ai Mondiali»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
69e9c0ef21423.r_d.1500-868-2560

Intervenuto ai microfoni di Rai Gr Parlamento, l’inviato speciale dell’amministrazione Trump, Paolo Zampolli, ha rilanciato sull’ipotesi ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali, analizzando e spiegando la situazione.

«Che percentuale c’è per la partecipazione dell’Italia ai Mondiali? Penso più del 50% – ha dichiarato Zampolli -. Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decisione spetterà a Infantino e Trump»


Zampolli ha poi spiegato come è nata questa possibilità: «Vedevo che l’Iran non era ancora confermato a causa della Guerra. Ho chiesto di una possibilità a Infantino di un ripescaggio dell’Italia. Inoltre i visti sono molto difficili da avere e non vogliamo persone che possono fare cose sbagliate. Se poi si mandano delle persone che non sono benvenute negli Stati Uniti d’America è meglio che non vengano»

Infine, su Trump: «Ancora con lui non ho parlato, ma non si è sbilanciato. I giocatori iraniani sono benvenuti, ma il segretario Rubio è stato chiaro sul fatto che non possono portare persone che non vanno bene agli Stati Uniti d’America. Se l’Iran non partecipa non so se siamo preparati per mettere qualcuno, ma tutto può succedere».

 

Altre notizie

palermo manchester city (25) guardiola

Gazzetta dello Sport: “Guardiola-Italia, tentazione azzurra: «Pep ci pensa davvero»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 25, 2026
Maldini

Gazzetta dello Sport: “FIGC, sfida Malagò-Abete: Maldini possibile chiave per il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
palermo manchester city (33) guardiola

Gazzetta dello Sport: “Guardiola-Italia, sogno azzurro: «Perché no?»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
86e30d186e

Italia al Mondiale? Zazzaroni duro: «Il merito viene prima di tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
abodi-e-gravina (1)

Italia al Mondiale? No al ripescaggio: «Ci si qualifica sul campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot_2026-04-22_234845-1776894567933

Italia al Mondiale al posto dell’Iran? La proposta USA scuote la FIFA

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Screenshot 2026-04-23 061013

Palermo, Schelotto apre: «Un giorno mi piacerebbe tornare, magari proprio in rosanero»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
Buffon

Buffon: «Mondiale? Più facile vedere mille alieni che l’Italia fuori per tre volte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Screenshot-2026-03-14-082720-300x197

Mondiali 2026, il ministro dello sport iraniano: «Potrebbe arrivare la decisione di non andare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Gazzetta dello Sport: “Italia, metodo Baldini: niente telefoni e ritiro “duro” per rifondare gli azzurri”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò dopo l’incontro con i club di Serie A: «Ognuno ha considerazioni diverse»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026
Leo Bonucci (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Bonucci sogna Guardiola ct: «Sarebbe una rivoluzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-27 224937

Serie A: un punto a testa tra Lazio e Udinese, all’Olimpico termina 3-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
69e9c0ef21423.r_d.1500-868-2560

Zampolli: «Più del 50% di possibilità che l’Italia vada ai Mondiali»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
a633e9c8-61b1-4be0-a021-e2b7f894b863-678x381

Avellino, D’Agostino: «Ora siamo nei playoff e non ci poniamo limiti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Screenshot 2026-04-27 213429

Serie A: all’Olimpico Udinese avanti 0-1 sulla Lazio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
pederzoli-59473-oooz0000

Cesena, idea Pederzoli come nuovo ds

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026