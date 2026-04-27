Serie A: un punto a testa tra Lazio e Udinese, all’Olimpico termina 3-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
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All’Olimpico di Roma, si conclude in parità sul risultato di 3-3 il match di Serie A tra Lazio e Udinese. Una gara ricca di gol, emozioni e colpi di scena, con un finale rocambolesco che ha reso il risultato incerto sino all’ultimo secondo.

Ad inizio incontro arriva subito una clamorosa occasione per i friulani: cross di Kamara per Gueye, ma la punta manca il pallone a porta vuota. La rete del vantaggio ospite arriva però al 18′, con una potentissima conclusione di Ehizibue che batte Motta e sblocca il risultato. I bianconeri vanno per due volte vicini alla rete del raddoppio: prima al 20′ con un tiro di Atta messo in angolo da Patric, poi al 25′ con la conclusione di Piotrowski che non sorprende l’estremo difensore avversario.


Nella ripresa l’inerzia del match passa dalla parte dei biancocelesti, che al 50′ trovano il pari: sugli sviluppi di un angolo, conclusione volante di Luca Pellegrini, che mette il pallone sotto il sette trovando un bellissimo gol. Continuano a spingere gli uomini di Sarri, andando vicini al 74′ alla rete del vantaggio con la traversa colpita da Isaksen.

Il sorpasso dei padroni di casa arriva al 80′: Basic scarica per Pedro che, a giro, mette la palla sul palo lontano dove Okoye non puó arrivare. Quando la gara sembrava ormai indirizzata in favore della Lazio, gli ospiti riescono a trovare all’86’ la rete che riporta il risultato in parità, con Atta che, dopo la respinta di Motta sul colpo di testa di Bayo, trova il tap-in vincente.

Al 90+3′ l’Udinese sigla anche la rete del contro sorpasso, nuovamente con il centrocampista francese che firma la sua doppietta personale. I biancocelesti, però, non si arrendono, riuscendo a riagguantare il risultato in extremis: al 90+6′, Maldini sfrutta bene il cross di Pedro e trova il pareggio all’ultimo secondo. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter 79

Napoli 69

Milan 67

Juventus 64

Como 61

Roma 61

Atalanta 54

Lazio 48

Bologna 48

Sassuolo 46

Udinese 44

Parma 42

Torino 41

Genoa 39

Fiorentina 37

Cagliari 36

Lecce 29

Cremonese 28

Verona 19

Pisa 18

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