Champions League: Real Madrid avanti 3-2 sul Bayern Monaco, pari a reti bianche tra Arsenal e Sporting
Si concludono i primi tempi dei match della serata di Champions League, valevoli per il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea.
All’Allianz Stadium, avanti 3-2 il Real Madrid sul Bayern monaco dopo i primi 45. Sbloccano subito il risultato gli ospiti, con la rete al 1′ di Arda Guler. Non si fa attendere la reazione dei tedeschi: al 7′, Aleksandar Pavlovic trova l’incornata vincendo e riporta il punteggio in parità.
Al 29′ nuovamente Arda Guler porta nuovamente in vantaggio i Blancos, con una splendida punizione che termina sotto l’incrocio dei pali. Rispondono subito i padroni di casa, con Harry Kane che con freddezza batte Lunin. Nel finale il Real Madrid trova la rete del momentamento 3-2 grazie a Kilian Mbappe.
Termina con un pari senza reti l’altro match di serata tra Arsenal e Sporting. Forti della vittoria per 1-0 della gara d’andata, i gunners proveranno nella seconda metà di gara a portare a casa la qualificazione in semifinale.