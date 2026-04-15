Champions League: Real Madrid avanti 3-2 sul Bayern Monaco, pari a reti bianche tra Arsenal e Sporting

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Si concludono i primi tempi dei match della serata di Champions League, valevoli per il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea.

All’Allianz Stadium, avanti 3-2 il Real Madrid sul Bayern monaco dopo i primi 45. Sbloccano subito il risultato gli ospiti, con la rete al 1′ di Arda Guler. Non si fa attendere la reazione dei tedeschi: al 7′, Aleksandar Pavlovic trova l’incornata vincendo e riporta il punteggio in parità.


Al 29′ nuovamente Arda Guler porta nuovamente in vantaggio i Blancos, con una splendida punizione che termina sotto l’incrocio dei pali. Rispondono subito i padroni di casa, con Harry Kane che con freddezza batte Lunin. Nel finale il Real Madrid trova la rete del momentamento 3-2 grazie a Kilian Mbappe.

Termina con un pari senza reti l’altro match di serata tra Arsenal e Sporting. Forti della vittoria per 1-0 della gara d’andata, i gunners proveranno nella seconda metà di gara a portare a casa la qualificazione in semifinale.

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