Rivoluzione in casa Catania, esonerato anche il ds Pastore

In seguito all’esonero dopo appena quattro partite di William Viali dal ruolo di allenatore del Catania, la società etnea ha comunicato anche l’interruzione del rapporto con il direttore sportivo Ivano Pastore.

Ore convulse in casa rossoblù, con una vera e propria faglia che si è aperta nel cuore della stagione. Il club siciliano dovrà dunque riorganizzarsi in vista dei play-off, con molte certezze che sono saltate nel giro di poco tempo.





Questo il comunicato della società:

“Catania Football Club rende nota l’interruzione del rapporto con il direttore sportivo Ivano Pastore. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “La stima nei confronti dell’uomo e del professionista è inalterata, auguriamo a Ivano Pastore il meglio per il prosieguo della sua carriera”