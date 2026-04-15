Champions League: Il Bayern Monaco elimina il Real Madrid, l’Arsenal vola in semifinale
Serata di Champions ricca di gol ed emozioni, che decreta le ultime due le ultime due semifinaliste della massima competizione europea.
Il Real Madrid esce sconfitto per 4-3 dal match contro il Bayern Monaco, non riuscendo ad accedere al turno successivo. Un incontro pieno di colpi di scena, risolto nel finale dai tedeschi.
Sbloccano subito il risultato gli ospiti, con la rete al 1′ di Arda Guler. Non si fa attendere la reazione dei tedeschi: al 7′, Aleksandar Pavlovic trova l’incornata vincendo e riporta il punteggio in parità.
Al 29′ nuovamente Arda Guler porta nuovamente in vantaggio i blancos, con una splendida punizione che termina sotto l’incrocio dei pali. Rispondono subito i padroni di casa, con Harry Kane che con freddezza batte Lunin. Nel finale il Real Madrid trova la rete del momentamento 3-2 grazie a Kilian Mbappe.
Un secondo tempo tirato, dove si percepisce tutta l’importanza del match. La gara cambia faccia nel finale: all’86’ Camavinga viene espulso per somma di ammonizioni, lasciando la formazione di Xabi Alonso in 10 uomini.
Al 89′ arriva la beffa per gli spagnoli: Luiz Diaz controlla bene la sfera segnando con uno stupendo tiro a giro e regalando la qualificazione al Bayern Monaco.
Vola in Semifinale anche l’Arsenal, dove incontrerà l’Atletico Madrid. I gunners pareggiano 0-0, ma forti della vittoria per 1-0 del match di andata riescono a passare il turno.