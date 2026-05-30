Giornale di Sicilia: “Lund torna dal Colonia, ma il Palermo pensa già alla cessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Palermo Modena 2-0 (39) lund

Il mancato riscatto da parte del Colonia non cambia il destino di Kristoffer Lund. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il laterale statunitense rientrerà formalmente al Palermo dopo l’esperienza in Bundesliga, ma il suo futuro sembra comunque lontano dalla Sicilia.

Il club tedesco ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, ritenendo troppo elevata la cifra concordata la scorsa estate. Lund tornerà quindi a disposizione del Palermo, ma la sensazione è che il suo rientro possa essere soltanto temporaneo.


Secondo quanto riportato da Orifici sul Giornale di Sicilia, la società rosanero starebbe infatti valutando una nuova sistemazione per il giocatore già nelle prime settimane di mercato. Non è escluso che Lund possa essere aggregato al ritiro estivo di Santa Cristina in Val Gardena, ma l’obiettivo del club sarebbe quello di definire il suo futuro possibilmente prima dell’inizio della preparazione.

Tra i rientri dai prestiti c’è anche Desplanches. Il portiere farà ritorno dal Pescara dopo una stagione condizionata dall’infortunio che ne ha limitato il rendimento nella parte finale dell’annata. L’orientamento del Palermo, però, sembra chiaro: il classe 2003 dovrebbe partire nuovamente per trovare continuità e accumulare ulteriore esperienza.

Situazione simile anche per Nikolaou. Il difensore greco rientrerà dal Bari dopo la retrocessione dei pugliesi in Serie C. Sul centrale non mancano gli estimatori e, secondo il Giornale di Sicilia, la Cremonese starebbe monitorando la situazione in vista della prossima stagione.

Tornerà infine alla base anche Diakité. Il difensore maliano è stato tra i protagonisti della positiva stagione della Juve Stabia e ha attirato l’interesse di diversi club di Serie B. Proprio la società campana potrebbe chiedere al Palermo il rinnovo del prestito per consentirgli di proseguire il percorso iniziato nell’ultimo campionato.

Diversa la situazione di Brunori. L’attaccante, rientrato dal prestito alla Sampdoria, non dovrebbe fare parte del nuovo progetto tecnico e il suo entourage è già al lavoro per individuare una nuova destinazione. Un ritorno in blucerchiato resta una possibilità concreta dopo i sei mesi trascorsi in Liguria.

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