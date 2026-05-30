Serie B, valzer di ds e allenatori: la Samp saluta Mancini, Bonato verso Modena. Avellino scatenato sul mercato

Continuano i movimenti dietro le scrivanie e sulle panchine della Serie B in vista della stagione 2026/27. Diverse società stanno ridisegnando l’assetto dirigenziale e tecnico, mentre iniziano a entrare nel vivo anche le prime trattative di mercato.

In casa Sampdoria si chiude l’esperienza del direttore sportivo Andrea Mancini e del coordinatore dell’area tecnica Giovanni Invernizzi. Per il figlio dell’ex commissario tecnico azzurro Roberto Mancini si profila una nuova avventura al Cesena, club che sta accelerando per affidargli la guida dell’area sportiva.





Novità anche a Modena, dove il nuovo direttore sportivo sarà Nereo Bonato. L’esperto dirigente, reduce dall’esperienza al Cagliari, ha raggiunto un accordo biennale con il club emiliano e tornerà a lavorare in gialloblù dopo diversi anni.

Situazione in evoluzione anche al Südtirol. Dopo l’addio del ds Paolo Bravo, resta da definire il futuro di Fabrizio Castori. L’allenatore marchigiano ha ancora un anno di contratto grazie al rinnovo automatico scattato con la salvezza, ma il club sta valutando il da farsi. Anche alla Carrarese potrebbe chiudersi il ciclo di Antonio Calabro, con le parti che riflettono sul futuro.

Sul fronte rinnovi, la Cremonese ha blindato Michele Collocolo, che ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2029. Il Benevento, invece, lavora per trattenere il difensore Andrea Ceresoli, arrivato dall’Atalanta con la formula del riscatto e controriscatto.

Tra le società più attive c’è l’Avellino. Il club irpino continua a costruire la squadra che sarà affidata ad Alessandro Nesta e segue con attenzione diversi giovani prospetti. Piacciono il terzino Eddy Kouadio e l’attaccante Riccardo Braschi, entrambi della Fiorentina, oltre al centrocampista Giacomo Faticanti, destinato a essere riscattato dalla Juventus dopo l’esperienza al Lecce. Nel mirino anche Jonas Harder del Padova.

Per quanto riguarda le uscite, l’Avellino è pronto a incassare circa 225 mila euro dal Brescia, che eserciterà il diritto di riscatto per Valerio Crespi. L’attaccante si è messo in evidenza con l’Union Brescia, risultando decisivo nel percorso playoff.

Il Mantova dialoga invece con il Napoli per ottenere in prestito l’attaccante Giuseppe Ambrosino, reduce dall’esperienza al Modena.

Infine il Cesena festeggia la convocazione in nazionale albanese dell’attaccante Cristian Shpendi, chiamato per le amichevoli contro Israele e Lussemburgo.