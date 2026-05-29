Bedin: «Serie B fondamentale per la crescita dei giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
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Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della finale di ritorno playoff tra Monza e Catanzaro, tracciando un bilancio positivo della stagione.

«Siamo arrivati all’ultimo atto della stagione e l’atmosfera che si respira allo stadio è straordinaria. Le due squadre ci hanno regalato una gara d’andata molto appassionante e siamo felici di poter assistere a una serata come questa», ha dichiarato.


Bedin ha poi posto l’attenzione sul ruolo della Serie B nella valorizzazione dei giovani italiani: «Avere otto giocatori della Serie B convocati da Baldini e addirittura sedici nell’Under 21 di Nunziata è un dato storico. È il frutto del momento che stiamo vivendo, ma soprattutto rappresenta un messaggio importante: abbiamo bisogno di far giocare i giovani. Dare loro spazio è un dovere e una responsabilità per tutto il sistema calcio».

Infine, il presidente della Lega B ha sottolineato l’importanza del format del campionato: «Il meccanismo di playoff e playout contribuisce a mantenere il campionato equilibrato e competitivo fino all’ultima giornata, aumentando l’interesse e il coinvolgimento di tutte le squadre».

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