Modena, Bonato in pole come nuovo direttore sportivo
Una stagione con alti e bassi quella del Modena, che prosegue il suo riassetto societario. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo la promozione a direttore generale di Andrea Catellani, il club emiliano ha individuato Nereo Bonato come prima scelta per il ruolo di direttore sportivo.
Il dirigente ha lavorato per 3 anni al Cagliari e adesso dovrebbe liberarsi del suo contratto con i rossoblù per poi sposare l’ambizioso progetto di rilancio dei canarini. Già oggi potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere l’affare.