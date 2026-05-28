Juve Stabia: Modena e Sudtirol sul ds

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Matteo Lovisa

Dopo la buona stagione disputata dalla Juve Stabia, il ds delle vespe, Matteo Lovisa, ha attirato l’attenzione di varie squadre di Serie B, su tutte Modena e Sudtirol.

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, il club altotesino vedrebbe in Lovisa il profilo ideale per programmare la prossima stagione, provando a risollevare il club dopo una stagione negativa culminata con i playout. La pista che porterebbe il ds in biancorosso sta prendendo quota, ma negli ultimi giorno forte interesse anche del Modena nei confronti del giovane dirigente.


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