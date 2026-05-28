Juve Stabia: Modena e Sudtirol sul ds
Dopo la buona stagione disputata dalla Juve Stabia, il ds delle vespe, Matteo Lovisa, ha attirato l’attenzione di varie squadre di Serie B, su tutte Modena e Sudtirol.
Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, il club altotesino vedrebbe in Lovisa il profilo ideale per programmare la prossima stagione, provando a risollevare il club dopo una stagione negativa culminata con i playout. La pista che porterebbe il ds in biancorosso sta prendendo quota, ma negli ultimi giorno forte interesse anche del Modena nei confronti del giovane dirigente.