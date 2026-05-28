Mantova, UFFICIALE: Fabio Brutti è il nuovo ds
Dopo l’esonero di Leandro Rinaudo, il Mantova ha reso noto attraverso un comunicato tramite i propri profili ufficiali di aver scelto Fabio Brutti come nuovo direttore sportivo per programmare la prossima stagione di Serie B.
Questo il comunicato della società:
“Il Mantova 1911 e’ lieto di annunciare di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Fabio Brutti. Il nuovo dirigente, al quale diamo il benvenuto in BiancoRosso augurandogli buon lavoro, verrà presentato alla stampa domani, venerdì 29 maggio, alle ore 16.00 nella sala stampa del Sinergy Mantova Center alla presenza del Presidente Filippo Piccoli”