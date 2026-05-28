Giorgio Corona su Monza-Catanzaro: «Nulla è ancora deciso»

In vista della finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro, ha analizzato il match ai microfoni di “Passione Catanzaro” l’ex attaccante giallorosso, Giorgia Corona.

«Penso che il Catanzaro abbia fatto un’ottima stagione in tutti i sensi, forse è andato oltre le aspettative – ha spiegato Corona -. È riuscito ad arrivare in finale con il suo gioco perché alla fine ha giocato bene ogni partita grazie al suo allenatore»





Una grande stagione per i giallorossi, trascinati dal loro mister, Alberto Aquilani, lodato da Corona: «Aquilani è un allenatore che ha fatto sempre giocare bene le sue squadre»

E sul match di domani: «A Monza dopo il 2-0 è una partita tosta, difficile, però nel calcio niente è scontato. Niente è impossibile, sono partite di calcio, può succedere la qualsiasi. Il Catanzaro non ha nulla da perdere, deve andare là facendo la sua partita»

Infine, uno sguardo all’avversario dei giallorossi: «Il Monza è un’ottima squadra, ha dimostrato di avere giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. La partita è ancora aperta. Se devo mettere la percentuale dico 60 e 40, perché basta un episodio e cambia la partita»