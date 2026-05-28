Pisa, Pecchia in pole per la panchina: spuntano Bianco, Abate e Dionisi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (108) dionisi

Il Pisa continua a lavorare per individuare il successore di Oscar Hiljemark sulla panchina nerazzurra. L’esonero del tecnico svedese verrà ufficializzato nei prossimi giorni, una volta definito il nuovo allenatore.

Il primo nome sulla lista del club resta quello di Fabio Pecchia. L’ex allenatore del Parma è considerato il profilo ideale per guidare il progetto di rilancio e riportare il Pisa in Serie A.


Come riportato da “Il Corriere Fiorentino” nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche Paolo Bianco tra i candidati. L’attuale tecnico del Monza potrebbe infatti lasciare il club brianzolo nonostante la promozione conquistata, situazione che il Pisa segue con attenzione.

Più complicata invece la pista che porta a Marco Baroni, molto apprezzato dalla proprietà ma frenato da un ingaggio elevato. Restano infine in corsa anche Ignazio Abate, Alessio Dionisi e Antonio Calabro.

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