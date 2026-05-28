Radio Italia Live torna a Palermo: cresce l’attesa per il cast, ecco quando verrà svelato
Palermo si prepara ad accogliere un’altra grande serata di musica con il ritorno di Radio Italia Live. Il concertone andrà in scena il prossimo 28 giugno al Foro Italico e cresce già l’attesa tra i fan per conoscere gli artisti che saliranno sul palco.
Il cast ufficiale dell’evento verrà annunciato il 4 giugno durante la tradizionale conferenza stampa di presentazione. A un mese esatto dall’appuntamento, la città si prepara dunque a vivere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate.