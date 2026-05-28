Radio Italia Live torna a Palermo: cresce l’attesa per il cast, ecco quando verrà svelato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
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Palermo si prepara ad accogliere un’altra grande serata di musica con il ritorno di Radio Italia Live. Il concertone andrà in scena il prossimo 28 giugno al Foro Italico e cresce già l’attesa tra i fan per conoscere gli artisti che saliranno sul palco.

Il cast ufficiale dell’evento verrà annunciato il 4 giugno durante la tradizionale conferenza stampa di presentazione. A un mese esatto dall’appuntamento, la città si prepara dunque a vivere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate.


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