Palermo, Estevez si presenta: «Ho visto un gruppo bellissimo. Prima di arrivare ho parlato con Vazquez…»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
estevez

Prime parole in rosanero per Nahuel Estevez. Dal ritiro di Val Gardena, il centrocampista argentino si è presentato in conferenza stampa mostrando entusiasmo per l’inizio della sua avventura con il Palermo e soffermandosi sulle aspettative per la stagione, sul livello della Serie B e sul proprio ruolo in campo.

Estevez ha ricordato la tradizione positiva degli argentini in maglia rosanero, rivelando anche di essersi confrontato con Franco “Mudo” Vazquez prima di accettare la proposta del Palermo.


«Ci sono stati tanti argentini che hanno fatto bene a Palermo. Prima di firmare ho parlato col “Mudo” Vazquez. Sono molto contento di essere qua. In passato ho fatto anche gol al Palermo. La Serie B è molto difficile, un campionato equilibrato. Devi essere mentalmente forte. Ho visto un gruppo bellissimo, mi ha accolto bene. Penso che possiamo fare bene».

Successivamente il centrocampista ha parlato della sua evoluzione tattica, spiegando come nel corso della carriera abbia modificato la propria posizione pur mantenendo la disponibilità a mettersi al servizio della squadra.

«Nasco come centrocampista offensivo, poi ho arretrato la mia posizione. L’importante è la squadra, mi adatto a quello che mi chiede l’allenatore».

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