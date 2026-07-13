Giornale di Sicilia: “Palermo, Compagnon prende quota. Rao resta in attesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026

Il Palermo continua a muoversi su più fronti per completare l’organico a disposizione di Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero è al lavoro per consegnare al tecnico gli ultimi rinforzi richiesti, senza perdere di vista le operazioni in uscita che potrebbero sbloccare ulteriori trattative nelle prossime settimane.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la pista che porta a Bragantini non è stata abbandonata, ma il Mantova continua a opporre resistenza e, almeno ufficialmente, non sembra intenzionato a privarsi dell’esterno offensivo. Per questo motivo il Palermo mantiene aperte diverse alternative sul mercato.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il profilo che potrebbe registrare gli sviluppi più rapidi è quello di Mattia Compagnon. L’esterno del Venezia viene considerato un obiettivo più facilmente raggiungibile rispetto a Bragantini e i contatti tra le parti proseguono. Nella lista del direttore sportivo Carlo Osti resta inoltre Issiaka Kamate dell’Inter, che continua a essere monitorato come possibile rinforzo per le corsie offensive.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, una situazione differente riguarda Emanuele Rao. L’intesa con il calciatore non rappresenta un ostacolo, ma il Napoli ha chiesto ancora tempo prima di definire l’operazione. La trattativa resta comunque aperta e il Palermo continua a mantenere fiducia sulla possibilità di arrivare alla fumata bianca nelle prossime settimane. Da seguire, infine, anche la pista che porta a Stefano Moreo, nome che continua a essere tra quelli apprezzati dalla società rosanero.

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