Empoli, prende quota il ritorno di Romagnoli: il difensore può restare in azzurro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
romagnoli

L’Empoli continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Tra le priorità della dirigenza c’è il reparto difensivo, apparso tra i più fragili nell’ultimo campionato e bisognoso di esperienza e leadership.

Secondo quanto riportato da La Nazione, uno dei profili valutati dal direttore sportivo Roberto Artico è quello di Simone Romagnoli. Il difensore è rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto proprio con il club toscano, ma non è escluso un clamoroso ritorno immediato.

L’ipotesi è al vaglio della società e la situazione resta in continua evoluzione. Un eventuale nuovo accordo consentirebbe all’Empoli di puntare su un giocatore che conosce già ambiente e dinamiche della squadra.


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