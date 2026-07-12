TMW: “Palermo, passi avanti per Pizzignacco: il Monza apre alla trattativa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
PIZZI

Il Palermo è al lavoro per rinforzare il reparto portieri in vista della prossima stagione. Con la possibile partenza di Sebastiano Desplanches, il club rosanero è alla ricerca di un vice affidabile per Joronen.

Tra i profili seguiti c’è Samuel Pizzignacco, estremo difensore di proprietà del Monza. La trattativa sarebbe in fase di sviluppo, con contatti già avviati tra le parti e margini concreti per arrivare a un accordo nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, l’operazione potrebbe accelerare a breve, consegnando a Filippo Inzaghi un nuovo rinforzo tra i pali in vista dell’inizio della stagione.


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