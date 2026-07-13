Giornale di Sicilia: “Palermo, Bozzolan per la fascia. Trimboli resta in attesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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Il mercato del Palermo non si concentra esclusivamente sul reparto offensivo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare anche per rinforzare gli altri reparti, con particolare attenzione alla fascia sinistra e al centrocampo, mentre prosegue il lavoro per alleggerire una rosa destinata a cambiare nelle prossime settimane.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, per il ruolo di terzino sinistro prende quota il nome di Bozzolan della Reggiana. La trattativa potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni, con il Palermo intenzionato a regalare a Filippo Inzaghi un’alternativa ad Augello. A centrocampo, invece, resta congelata la pista che porta a Simone Trimboli del Mantova: ogni possibile affondo dipenderà dalle uscite nel reparto, in particolare dall’eventuale cessione di Claudio Gomes.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono numerose anche le operazioni in uscita. Giacomo Corona è ormai vicino al trasferimento all’Entella, mentre il portiere Francesco Di Bartolo giocherà la prossima stagione in Serie C con la maglia dell’Altamura. Continua inoltre ad aumentare l’interesse per Vasic, seguito da Vicenza, Südtirol, Padova e Sampdoria.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, restano invece più complicate le situazioni di Blin e Diakité, che al momento registrano un mercato limitato, soprattutto all’estero e in particolare in Francia per il centrocampista. Sono ancora in fase di stallo anche le posizioni di Buttaro, Nikolaou e Lund, mentre il sogno dell’Arezzo di riportare Brunori in Toscana resta, almeno per il momento, un’operazione difficile da concretizzare.

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