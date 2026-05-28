Tuttosport: “Avellino-Girma. Rinaudo alla Samp? Tutte le trattative del giorno in Serie B”

La Serie B continua a muoversi tra rinnovi, trattative e strategie in vista della stagione 2026/27. Diverse società stanno già programmando il futuro, tra conferme importanti e nuovi obiettivi di mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Mantova ha deciso di blindare Francesco Modesto dopo la salvezza conquistata da subentrato. Il tecnico ha infatti prolungato il proprio contratto fino al 2029, confermando la volontà del club di dare continuità al progetto tecnico.





Novità anche in casa Cremonese. Tuttosport evidenzia come il club grigiorosso abbia esercitato la clausola per il rinnovo di Matteo Bianchetti fino al 2027. Il difensore classe 1993 rappresenta ormai una colonna della squadra con oltre 230 presenze in maglia grigiorossa.

Ufficiale inoltre l’operazione della Carrarese, che si assicura il centrocampista Filippo Liberati dal Caldiero Terme. Il classe 2002 arriva dopo una stagione positiva in Serie D chiusa con 2 gol e 4 assist.

Sul mercato si muove anche il Vicenza. Secondo Tuttosport, i buoni rapporti con il Bologna potrebbero favorire l’arrivo del terzino Tommaso Corazza, reduce dall’esperienza tra Pescara e Cesena, oltre al difensore Wisdom Amey, nell’ultima stagione in prestito alla Pianese.

L’Avellino, invece, lavora sul reparto offensivo. Tuttosport racconta come il club irpino stia valutando con attenzione il profilo di Natan Girma, attaccante svizzero di origini eritree destinato a lasciare la Reggiana. Un’operazione che potrebbe essere favorita dalla presenza nello staff di Alessandro Nesta di Rubinacci, tecnico che ha già allenato il giocatore in Emilia.

Capitolo Sampdoria: resta in bilico il futuro di Andrea Mancini. Tuttosport spiega come sia slittato il vertice tra il ceo dell’area football Jesper Fredberg e il ds blucerchiato, ancora sotto contratto fino al 2027 ma non certo della permanenza.

Nel dettaglio riportato da Tuttosport, il manager inglese Nathan Walker starebbe spingendo per un cambio nell’area sportiva, anche se Fredberg potrebbe ancora puntare sulla conferma di Mancini. Tra le possibili alternative vengono indicati Paolo Bravo del Südtirol e Leandro Rinaudo del Mantova.

La Serie B entra dunque sempre più nel vivo anche fuori dal campo, tra rinnovi, trattative e nuovi assetti dirigenziali pronti a ridisegnare il prossimo campionato.