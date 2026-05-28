Repubblica: “Palermo, caccia al vice Joronen. Via Gomis e Desplanches”

Il Palermo sta già pianificando il futuro della porta in vista della stagione 2026/27. Se Jesse Joronen resta la priorità assoluta per il ruolo di titolare, il club rosanero ha le idee abbastanza chiare anche sulle gerarchie alle sue spalle. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, la società sta lavorando a una nuova struttura del reparto portieri tra esperienza e valorizzazione dei giovani.

Repubblica: “Il Palermo continua con Joronen. Accordo tra le parti, presto la firma”





Secondo quanto riportato da Valerio Tripi per Repubblica Palermo, il secondo portiere non sarà Alfred Gomis, destinato a lasciare il club alla scadenza del contratto prevista per fine giugno. Il Palermo sarebbe orientato a cercare un profilo esperto, con continuità di impiego nelle ultime stagioni, seguendo il modello rappresentato quest’anno da Francesco Bardi.

L’ex portiere rosanero, però, resterà al Mantova. Con il raggiungimento della salvezza è infatti scattata l’opzione che ha trasformato il trasferimento in una cessione definitiva.

Per il ruolo di terzo portiere, invece, il Palermo punterà su un giovane da far crescere anche in orbita Primavera. Repubblica Palermo evidenzia come il club abbia intenzione di mandare a giocare Francesco Di Bartolo, classe 2005 rientrato a gennaio dopo il prestito alla Nuova Sondrio.

Situazione simile anche per Francesco Cutrona, che tornerà in Sicilia dopo l’esperienza al Costa Orientale Sarda. Il giovane portiere verrà valutato attentamente dopo una stagione vissuta da titolare.

Secondo Valerio Tripi su Repubblica Palermo, anche Sebastiano Desplanches lascerà nuovamente il Palermo per accumulare esperienza e continuità. Il portiere classe 2003 aveva fatto bene al Pescara prima dell’infortunio e il club ritiene fondamentale proseguire il suo percorso di crescita lontano dalla Sicilia.

L’idea del Palermo è chiara: costruire un reparto affidabile nell’immediato con Joronen e un vice esperto, ma allo stesso tempo continuare a investire su giovani portieri che in futuro potrebbero rappresentare una risorsa importante per il club.