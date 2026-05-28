Giornale di Sicilia: “Palermo, Magnani resta un rebus: esperienza e leadership non bastano”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Palermo Entella 3-0 (33) magnani

Tra le valutazioni che il Palermo dovrà affrontare in vista della prossima stagione c’è anche quella relativa a Giangiacomo Magnani. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il difensore resta uno dei casi più delicati dell’estate rosanero, sospeso tra qualità riconosciute, problemi di continuità e riflessioni economiche.

Dopo la positiva esperienza vissuta nella seconda parte della stagione precedente, Magnani aveva scelto la scorsa estate di trasferirsi in prestito alla Reggiana, decisione maturata soprattutto per motivi familiari e condivisa con il club di viale del Fante. In Emilia il centrale ha collezionato 11 presenze complessive prima del ritorno a Palermo nel mercato di gennaio.


Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il Palermo aveva deciso di riportarlo in Sicilia per aggiungere esperienza, leadership e affidabilità a un reparto che in quel momento aveva bisogno di equilibrio. Tuttavia il rientro non ha prodotto gli effetti sperati.

Magnani ha chiuso la sua seconda parentesi rosanero con 15 presenze complessive, ma soltanto quattro da titolare e ben undici da subentrato. Il Giornale di Sicilia evidenzia come le difficoltà fisiche e la mancanza di continuità abbiano inciso pesantemente sul suo rendimento e sul suo inserimento nelle gerarchie tecniche della squadra.

Nonostante questo, il futuro del difensore resta ancora aperto. Massimiliano Radicini sottolinea sul Giornale di Sicilia come Magnani continui a essere considerato una figura importante all’interno dello spogliatoio grazie all’esperienza accumulata anche in Serie A. Allo stesso tempo, però, il Palermo dovrà effettuare valutazioni tecniche ed economiche approfondite prima di decidere se puntare ancora su di lui.

Con il nuovo progetto tecnico di Filippo Inzaghi pronto a prendere forma, il futuro del centrale resta quindi tutto da definire.

Altre notizie

gilardino-lapresse-mondosportivo.it

Corriere dello Sport: “Serie B, panchine e mercato: Modesto rinnova col Mantova, Gilardino verso Verona”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (101) segre

Corriere dello Sport: “Palermo, Segre e Gomes diventano ‘bandiera’: più libertà sul mercato per Osti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
rebecca-corsi-empoli-intervista-1

Escl. Rebecca Corsi: «Serie B estremamente complicata. Su Shpendi al Palermo…»

Giorgio Elia Maggio 28, 2026
konate-slide

Parma, Konate verso il salto tra i professionisti: piace a tre club di B

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
cremonese

Cremonese, Vardy verso l’addio: niente Serie B per l’inglese

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-27 212448

Sampdoria: occhi su Saporiti dell’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (10) pohjanpalo

Palermo, il messaggio di Pohjanpalo: «La delusione ci darà più fame. Ripartiamo più carichi che mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-27 175907

Messina attacca Schifani: «Sessanta milioni al Barbera? Palermo favorita»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
daversa-ansa-ilovepalermocalcio.com

Verona, Sogliano punta su D’Aversa per la panchina. Gilardino più defilato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
708102203_18132861493603335_501526432244710733_n

Palermo, Pohjanpalo premiato come capocannoniere della Serie B: ricevuto il “Pablito BKT”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
catania serie c finali girone c

Stadio Catania, Grasso attacca la Regione: «Su Palermo 60 milioni, noi dimenticati»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (56) rui modesto

Il Messaggero Veneto: “Palermo, Rui Modesto resta un obiettivo: i rosa trattano lo sconto con l’Udinese”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026

Ultimissime

Palermo Entella 3-0 (33) magnani

Giornale di Sicilia: “Palermo, Magnani resta un rebus: esperienza e leadership non bastano”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Corriere dello Sport: “Italia, anno folle in panchina: ora tocca a Baldini. Mancini resta in pole per il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
aquilani

Corriere dello Sport: “Catanzaro, missione impresa a Monza. In Brianza attesi 5mila tifosi giallorossi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
gilardino-lapresse-mondosportivo.it

Corriere dello Sport: “Serie B, panchine e mercato: Modesto rinnova col Mantova, Gilardino verso Verona”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (101) segre

Corriere dello Sport: “Palermo, Segre e Gomes diventano ‘bandiera’: più libertà sul mercato per Osti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026