Giornale di Sicilia: “Palermo, Magnani resta un rebus: esperienza e leadership non bastano”

Tra le valutazioni che il Palermo dovrà affrontare in vista della prossima stagione c’è anche quella relativa a Giangiacomo Magnani. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il difensore resta uno dei casi più delicati dell’estate rosanero, sospeso tra qualità riconosciute, problemi di continuità e riflessioni economiche.

Dopo la positiva esperienza vissuta nella seconda parte della stagione precedente, Magnani aveva scelto la scorsa estate di trasferirsi in prestito alla Reggiana, decisione maturata soprattutto per motivi familiari e condivisa con il club di viale del Fante. In Emilia il centrale ha collezionato 11 presenze complessive prima del ritorno a Palermo nel mercato di gennaio.





Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il Palermo aveva deciso di riportarlo in Sicilia per aggiungere esperienza, leadership e affidabilità a un reparto che in quel momento aveva bisogno di equilibrio. Tuttavia il rientro non ha prodotto gli effetti sperati.

Magnani ha chiuso la sua seconda parentesi rosanero con 15 presenze complessive, ma soltanto quattro da titolare e ben undici da subentrato. Il Giornale di Sicilia evidenzia come le difficoltà fisiche e la mancanza di continuità abbiano inciso pesantemente sul suo rendimento e sul suo inserimento nelle gerarchie tecniche della squadra.

Nonostante questo, il futuro del difensore resta ancora aperto. Massimiliano Radicini sottolinea sul Giornale di Sicilia come Magnani continui a essere considerato una figura importante all’interno dello spogliatoio grazie all’esperienza accumulata anche in Serie A. Allo stesso tempo, però, il Palermo dovrà effettuare valutazioni tecniche ed economiche approfondite prima di decidere se puntare ancora su di lui.

Con il nuovo progetto tecnico di Filippo Inzaghi pronto a prendere forma, il futuro del centrale resta quindi tutto da definire.