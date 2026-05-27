Il Messaggero Veneto: “Palermo, Rui Modesto resta un obiettivo: i rosa trattano lo sconto con l’Udinese”

Il Palermo continua a lavorare per trattenere Rui Modesto anche nella prossima stagione. Come riportato da Il Messaggero Veneto, il club rosanero considera l’esterno angolano una delle pedine utili per il nuovo progetto tecnico di Filippo Inzaghi nella corsa alla Serie A.

Arrivato a gennaio in prestito dall’Udinese, Rui Modesto ha chiuso la sua esperienza in Sicilia con 10 presenze, un assist e un gol, mostrando una crescita costante soprattutto nella seconda parte della stagione.





Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, il diritto di riscatto fissato nell’accordo tra Palermo e Udinese ammonta a 3 milioni di euro. Una cifra che al momento il club rosanero non sarebbe disposto a versare integralmente.

L’obiettivo del Palermo sarebbe infatti quello di aprire una trattativa con l’Udinese per abbassare le richieste economiche e trovare un accordo a cifre inferiori. Rui Modesto resta molto apprezzato da Inzaghi, che ne valuta positivamente duttilità, velocità e capacità di giocare sia da esterno offensivo sia da laterale a tutta fascia.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Palermo riuscirà a riportare l’angolano in rosanero o se il giocatore farà ritorno definitivo in Friuli.