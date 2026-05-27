Tuttosport: “Palermo, per la promozione pronto un budget anche superiore agli anni precedenti”

La missione resta la stessa: riportare il Palermo in Serie A. La promozione è sfumata ancora una volta, ma il City Football Group non ha alcuna intenzione di rallentare il progetto rosanero. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, la proprietà ripartirà nel segno della continuità, affidandosi ancora a Filippo Inzaghi in panchina e a Carlo Osti alla guida del mercato.

Dopo l’eliminazione nella semifinale playoff contro il Catanzaro, all’interno del club si stanno analizzando gli errori che hanno impedito il salto di categoria nonostante i 72 punti conquistati in campionato. Tuttosport, nell’analisi firmata da Luigi Butera, evidenzia come il Palermo abbia pagato soprattutto i troppi punti persi in trasferta contro squadre di bassa classifica e il rendimento insufficiente negli scontri diretti contro le big del torneo.





Nonostante la delusione, il City Football Group continuerà però a investire con forza sul Palermo. Secondo quanto riportato da Luigi Butera per Tuttosport, il budget destinato al mercato sarà uguale o addirittura superiore a quello della scorsa estate, quando gran parte dei rinforzi arrivò direttamente dalla Serie A.

Il piano è chiaro: consegnare a Inzaghi almeno 3-4 nuovi titolari provenienti dalla massima categoria, innestandoli su una base considerata già competitiva. Oltre ai colpi principali, il Palermo lavorerà anche per allungare la panchina e inserire giovani di prospettiva in grado di aumentare qualità e profondità dell’organico.

Tuttosport sottolinea inoltre come il club voglia arrivare al ritiro estivo con la squadra quasi completamente definita. La preparazione inizierà il 10 luglio a Santa Cristina in Val Gardena, dove i rosanero resteranno fino al 30 luglio per costruire il nuovo progetto tecnico targato Inzaghi.

Tra le prime operazioni previste c’è il rinnovo di Joronen, considerato uno dei punti fermi della squadra. Parallelamente il Palermo proverà anche a trattare con l’Udinese per riportare Rui Modesto in Sicilia a cifre inferiori rispetto ai 3 milioni previsti per il riscatto.

Sul fronte uscite, invece, sembrano destinati a partire Gomes, Brunori — rientrato dal prestito — oltre ai giocatori in scadenza Gomis e Bereszynski. Difficile anche la permanenza dei giovani Veroli e Giovane.

Il Palermo riparte dunque da Inzaghi, da Osti e da un nuovo investimento importante del City Football Group. La prossima stagione dovrà essere quella decisiva per riportare finalmente il club rosanero in Serie A.