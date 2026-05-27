Tuttosport: “Palermo, per la promozione pronto un budget anche superiore agli anni precedenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

La missione resta la stessa: riportare il Palermo in Serie A. La promozione è sfumata ancora una volta, ma il City Football Group non ha alcuna intenzione di rallentare il progetto rosanero. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, la proprietà ripartirà nel segno della continuità, affidandosi ancora a Filippo Inzaghi in panchina e a Carlo Osti alla guida del mercato.

Dopo l’eliminazione nella semifinale playoff contro il Catanzaro, all’interno del club si stanno analizzando gli errori che hanno impedito il salto di categoria nonostante i 72 punti conquistati in campionato. Tuttosport, nell’analisi firmata da Luigi Butera, evidenzia come il Palermo abbia pagato soprattutto i troppi punti persi in trasferta contro squadre di bassa classifica e il rendimento insufficiente negli scontri diretti contro le big del torneo.


Nonostante la delusione, il City Football Group continuerà però a investire con forza sul Palermo. Secondo quanto riportato da Luigi Butera per Tuttosport, il budget destinato al mercato sarà uguale o addirittura superiore a quello della scorsa estate, quando gran parte dei rinforzi arrivò direttamente dalla Serie A.

Il piano è chiaro: consegnare a Inzaghi almeno 3-4 nuovi titolari provenienti dalla massima categoria, innestandoli su una base considerata già competitiva. Oltre ai colpi principali, il Palermo lavorerà anche per allungare la panchina e inserire giovani di prospettiva in grado di aumentare qualità e profondità dell’organico.

Tuttosport sottolinea inoltre come il club voglia arrivare al ritiro estivo con la squadra quasi completamente definita. La preparazione inizierà il 10 luglio a Santa Cristina in Val Gardena, dove i rosanero resteranno fino al 30 luglio per costruire il nuovo progetto tecnico targato Inzaghi.

Tra le prime operazioni previste c’è il rinnovo di Joronen, considerato uno dei punti fermi della squadra. Parallelamente il Palermo proverà anche a trattare con l’Udinese per riportare Rui Modesto in Sicilia a cifre inferiori rispetto ai 3 milioni previsti per il riscatto.

Sul fronte uscite, invece, sembrano destinati a partire Gomes, Brunori — rientrato dal prestito — oltre ai giocatori in scadenza Gomis e Bereszynski. Difficile anche la permanenza dei giovani Veroli e Giovane.

Il Palermo riparte dunque da Inzaghi, da Osti e da un nuovo investimento importante del City Football Group. La prossima stagione dovrà essere quella decisiva per riportare finalmente il club rosanero in Serie A.

Altre notizie

palermo reggiana (8) Nesta

Gazzetta dello Sport: “Avellino, caccia alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (10) pohjanpalo

Repubblica: “Rosa, da Bani a Pohjanpalo i pilastri del nuovo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (8) peda

Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus liste: gli over sono già 14 e il mercato cambia strategia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
palermo manchester city (128) Mirri soriano

Giornale di Sicilia: “Palermo, il City rilancia: budget più alto per tornare in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Avellino 2-0 (104) magnani

Giornale di Sicilia: “Palermo, con Brunori sarà addio. Si riflette anche su Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (58) joronen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Joronen resta la priorità: Gomes e Blin verso l’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
inzaghi mirri gardini osti (21)

Giornale di Sicilia: “Palermo, avanti con Osti: dal mercato attesi 3-4 colpi dalla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (36) mirri schifani galassi

Giornale di Sicilia: “Barbera, via libera ai 60 milioni della Regione: il nuovo stadio entra nel vivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-27 055647

Corriere dello Sport: “Serie B, Toscana protagonista. Palermo rischia di restare l’unica siciliana”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
palermo empoli 3-2 (150) vasic

Corriere dello Sport: “Palermo nel segno di Inzaghi. Vasic, Desplanches e Lund verso l’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-26 172536

Mirri applaude Schifani: «Il nuovo Barbera sarà un successo per tutto il Sud»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
WhatsApp Image 2026-05-26 at 17.02.12

Barbera, svolta sul nuovo stadio: la Regione stanzia 60 milioni di euro

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026

Ultimissime

inzaghi gardini mirri osti (8)

Tuttosport: “Palermo, per la promozione pronto un budget anche superiore agli anni precedenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
palermo reggiana (8) Nesta

Gazzetta dello Sport: “Avellino, caccia alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (10) pohjanpalo

Repubblica: “Rosa, da Bani a Pohjanpalo i pilastri del nuovo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-27 073839

Repubblica: “Dua Lipa sposa a Bagheria. Prova vestito con Versace, tra gli ospiti Elton John”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (8) peda

Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus liste: gli over sono già 14 e il mercato cambia strategia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026