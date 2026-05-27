Repubblica: “Dua Lipa sposa a Bagheria. Prova vestito con Versace, tra gli ospiti Elton John”

Palermo si prepara a trasformarsi nel centro del jet set internazionale per quello che si annuncia come uno degli eventi mondani più esclusivi dell’anno. Come raccontano Irene Carmina e Paola Pottino su Repubblica Palermo, Dua Lipa e l’attore britannico Callum Turner avrebbero accelerato i preparativi per il matrimonio in Sicilia, con il grande giorno che potrebbe svolgersi già il prossimo fine settimana.

Secondo quanto riportato da Irene Carmina e Paola Pottino per Repubblica Palermo, la popstar internazionale sarebbe stata recentemente in città insieme a Donatella Versace per definire gli ultimi dettagli dell’abito da sposa. Le due avrebbero soggiornato in gran segreto a Villa Igiea, destinata a diventare il quartier generale delle nozze vip più attese dell’estate.





Il cuore della cerimonia dovrebbe essere invece Villa Valguarnera a Bagheria, una delle dimore storiche più prestigiose della Sicilia. Repubblica Palermo evidenzia come la scelta della location abbia ulteriormente rafforzato le indiscrezioni sull’imminenza del matrimonio, mentre attorno all’organizzazione continua a esserci il massimo riserbo.

Tra gli ospiti attesi spicca il nome di Elton John, grande amico della coppia e possibile testimone delle nozze. Secondo quanto raccontato ancora da Irene Carmina e Paola Pottino su Repubblica Palermo, il cantante britannico potrebbe anche esibirsi durante la festa privata organizzata per gli invitati. Attesi inoltre altri volti noti della musica internazionale come Mark Ronson, Olivia Dean e Charli XCX.

Il matrimonio sarebbe seguito direttamente dalla wedding planner Alessandra Grillo, già protagonista di eventi celebri come le nozze tra Chiara Ferragni e Fedez a Noto. In programma ci sarebbero cene riservate nel centro storico, escursioni in yacht e visite private nei luoghi simbolo della città.

Villa Igiea avrebbe già riservato due interi piani per ospitare amici e parenti della coppia, mentre il Comune starebbe predisponendo un piano speciale tra limitazioni al traffico e misure di sicurezza per alcuni eventi previsti nel centro storico.

Il legame tra Dua Lipa e Palermo nasce dalla vacanza trascorsa la scorsa estate insieme a Callum Turner. La cantante aveva condiviso diversi momenti del soggiorno sui social, visitando i vicoli del centro storico e alcuni dei luoghi più iconici della città, accompagnando gli scatti con la frase: «Palermo in my heart».

Adesso quella semplice vacanza potrebbe trasformarsi nel luogo scelto dalla popstar per il giorno più importante della sua vita.