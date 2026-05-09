Palermo, uomo ucciso in casa al Villaggio Santa Rosalia: fermato un 16enne

Tragedia nella notte a Palermo, dove un uomo di 51 anni è stato ucciso all’interno della propria abitazione in via Buonpensiero, nella zona del Villaggio Santa Rosalia. A colpirlo sarebbe stato un ragazzo di 16 anni che, poco dopo i fatti, si è presentato spontaneamente in questura per costituirsi.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane avrebbe dichiarato di avere reagito per difendersi da presunte avance sessuali da parte della vittima. Saranno adesso le indagini della squadra mobile a chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e il rapporto tra i due.





Gli agenti hanno avviato tutti gli accertamenti nell’appartamento dove si è consumato l’omicidio, mentre il minorenne è stato ascoltato dagli inquirenti nelle ore successive alla confessione. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Scientifica per effettuare i rilievi utili all’inchiesta.

La Procura per i minorenni seguirà gli sviluppi della vicenda insieme agli investigatori della polizia di Stato.