Il sindaco Lagalla ricorda Alessia: «Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (65) Lagalla

Anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha voluto dedicare un messaggio alla piccola Alessia La Rosa, la giovane tifosa rosanero scomparsa dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Attraverso una nota ufficiale, il primo cittadino ha espresso il dolore dell’intera città per la perdita della bambina:


«La scomparsa della piccola Alessia La Rosa addolora profondamente tutta la città di Palermo».

Lagalla ha poi sottolineato il coraggio e la forza mostrati da Alessia durante il suo percorso:

«La sua storia, il suo sorriso e il coraggio straordinario con cui ha affrontato una malattia terribile hanno commosso l’intera comunità, andando ben oltre i confini della nostra città».

Nel messaggio del sindaco, riportato integralmente, viene evidenziato anche il forte legame della bambina con il mondo rosanero:

«Alessia è diventata un simbolo di forza, speranza e amore per la vita. Lo è stata in particolare per il mondo del tifo rosanero, che le ha voluto bene come a una figlia, accompagnandola con affetto, cori e striscioni in questa lunga battaglia».

Lagalla ha poi aggiunto:

«In una bambina così piccola abbiamo visto una determinazione e una dignità immense. Ha affrontato la sofferenza con grande spirito, riuscendo a trasmettere energia e insegnamenti anche agli adulti».

Infine il cordoglio dell’amministrazione comunale:

«A nome dell’Amministrazione, esprimo il più sincero cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Il ricordo di Alessia resterà vivo nel cuore di Palermo».

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