Il dolore di Jacopo Segre per Alessia: «Per sempre con me»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
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Anche Jacopo Segre ha voluto dedicare un pensiero speciale alla piccola Alessia, la giovane tifosa rosanero scomparsa nelle scorse ore dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Il centrocampista del Palermo, da sempre molto legato alla bambina, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram condividendo una foto di Alessia accompagnata da poche ma emozionanti parole:


«Per sempre con me». Con un cuore rosso a chiudere il messaggio.

Dopo il primo messaggio pubblicato nelle stories Instagram, Jacopo Segre ha dedicato un lungo e commovente pensiero alla piccola Alessia, la giovane tifosa rosanero scomparsa dopo avere combattuto con straordinaria forza contro la malattia.

Il centrocampista del Palermo, profondamente legato alla bambina negli ultimi mesi, ha affidato ai social parole cariche di dolore e affetto:

«Prepararmi a questo momento, come pensavo, non è servito a nulla. Il vuoto che lasci dentro di me è enorme. Lo è per chiunque abbia avuto il privilegio di incrociare il proprio percorso con il tuo. E lo è quindi anche per me, che sentirò per sempre la tua mano nella mia, ogni volta che scenderò in campo».

Segre ha poi proseguito ricordando il rapporto speciale costruito con Alessia:

«Farò tesoro del tempo che mi hai concesso, una fortuna che capita a pochi. Continuiamo a camminare insieme, con i piedi sulla sabbia e lo sguardo verso il mare. E continuiamo a ridere insieme, come abbiamo fatto sempre».

Infine il saluto più emozionante:

«Ciao Ale, lotterò per te».

Negli ultimi mesi proprio Segre era diventato uno dei punti di riferimento della piccola tifosa rosanero. Alessia era scesa più volte in campo al “Renzo Barbera” al fianco del numero 8 del Palermo, costruendo con lui un legame speciale che aveva emozionato tutta la città.

Sui social, intanto, continuano ad arrivare messaggi di affetto e vicinanza da parte di tifosi, giocatori e appassionati rosanero, tutti uniti nel ricordo della piccola Alessia.

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