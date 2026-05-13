Il commovente messaggio del Palermo per Alessia: «Ci vediamo allo stadio Ale, come sempre e per sempre»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (82) alessia

Il Palermo FC ha dedicato un toccante messaggio social alla piccola Alessia, la giovane tifosa rosanero scomparsa dopo una lunga malattia e diventata negli ultimi mesi simbolo d’amore per questi colori.

Attraverso i propri canali ufficiali, il club ha pubblicato alcune immagini della bambina accompagnate da parole cariche di emozione:


«Esiste un finale diverso. Uno in cui tu non te ne sei mai andata. E sei rimasta con noi, con le luci dello stadio riflesse negli occhi mentre entri in campo coi ragazzi, o lassù in curva mentre canti con tutto il fiato che hai. Questo finale, se vogliamo, è ancora possibile, finché ognuno di noi porterà il tuo sorriso nel cuore. Ci vediamo allo stadio Ale, come sempre e per sempre».

Un messaggio che ha profondamente colpito il popolo rosanero, già stretto da giorni attorno alla famiglia della piccola Alessia.

Negli ultimi mesi tutta Palermo, la tifoseria e la squadra avevano fatto sentire il proprio sostegno alla giovane tifosa. Anche diversi calciatori rosanero, tra cui Segre, non avevano mai fatto mancare vicinanza e affetto.

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