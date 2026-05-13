Gazzetta dello Sport: “Il Catanzaro ora fa paura. Esame Inzaghi per Aquilani”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
aquilani inzaghi

Il Catanzaro vola in semifinale playoff e sfiderà il Palermo dopo il netto 3-0 rifilato all’Avellino al Ceravolo. Come racconta Andrea Celia Magno sulla Gazzetta dello Sport, i calabresi hanno confermato tutta la loro maturità nelle gare da dentro o fuori, conquistando la terza semifinale playoff consecutiva.

A decidere il match sono state le reti di Pontisso e Cassandro, prima del rigore nel recupero trasformato da Iemmello, tornato in campo dopo un mese di stop.


Secondo la Gazzetta dello Sport, la squadra di Aquilani ha meritato la qualificazione soprattutto per lucidità e qualità nella gestione dei momenti chiave della partita, pur trovandosi inizialmente davanti un Avellino ben organizzato da Ballardini.

Nel racconto firmato da Andrea Celia Magno, il primo tempo è stato equilibrato soprattutto grazie alla pressione alta dei campani, capaci di limitare la costruzione del Catanzaro schermando Petriccione e le principali fonti di gioco giallorosse.

L’episodio che cambia la partita arriva però nel finale della prima frazione. Pontisso riceve palla da Petriccione sulla trequarti, si inserisce centralmente e dal limite lascia partire un destro basso che supera Iannarilli per l’1-0.

Da quel momento, sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Catanzaro prende definitivamente il controllo della gara. Nella ripresa i calabresi sfiorano più volte il raddoppio con Liberali, Pontisso e Di Francesco, prima della rete di Cassandro arrivata su assist di Favasuli.

Nel finale Iemmello si procura e trasforma il rigore del definitivo 3-0, facendo esplodere il Ceravolo.

La Gazzetta dello Sport evidenzia anche le occasioni sprecate dall’Avellino, soprattutto con Pandolfi, entrato nella ripresa e protagonista di due grandi opportunità fallite sull’1-0.

Nonostante l’eliminazione, i circa 750 tifosi biancoverdi presenti a Catanzaro hanno comunque applaudito la squadra di Ballardini al termine della gara.

Adesso per il Catanzaro ci sarà il doppio confronto contro il Palermo di Filippo Inzaghi, con l’andata in programma domenica sera al Ceravolo.

Altre notizie

allenamento palermo playoff semifinale (87)

Giornale di Sicilia: “Rui Modesto, Johnsen e Magnani: è ora di svoltare”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (14)

Giornale di Sicilia: “Palermo, allenamento a porte aperte: accessi gestiti nel rispetto delle norme di sicurezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (99)

Giornale di Sicilia: “Palermo, il primo passo va fatto con il Catanzaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
iachini

Repubblica: “Iachini crede nel Palermo: «Ai playoff può succedere di tutto, i rosanero hanno tutto per andare in A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
b7f6d309c3

Catanzaro devastante: 3-0 all’Avellino e semifinale playoff conquistata. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
4a731d5de5

Juve Stabia da impazzire: Zeroli gela il “Braglia” al 41’, Modena eliminato dai playoff. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (94)

Corriere dello Sport: “Palermo a testa bassa. Inzaghi aspetta Bani”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 060039

Cassano punge Inzaghi e il Palermo: «Squadra da Serie A, ma lui è l’anticalcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
aquilani

Catanzaro, Aquilani avverte il Palermo: «Ora sognare non costa nulla»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (24) alessia

Palermo piange la piccola Alessia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (102)

Palermo, prosegue la preparazione a Torretta: lavoro sul possesso palla e partitella

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (69)

Palermo, già oltre 11 mila abbonati confermano il posto per la semifinale playoff al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

aquilani inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Il Catanzaro ora fa paura. Esame Inzaghi per Aquilani”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (87)

Giornale di Sicilia: “Rui Modesto, Johnsen e Magnani: è ora di svoltare”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (14)

Giornale di Sicilia: “Palermo, allenamento a porte aperte: accessi gestiti nel rispetto delle norme di sicurezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (99)

Giornale di Sicilia: “Palermo, il primo passo va fatto con il Catanzaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 065452

Repubblica: “Palermo, stretta sulla città violenta. Sicurezza rafforzata allo Zen e a Sferracavallo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026