Repubblica: “Iachini crede nel Palermo: «Ai playoff può succedere di tutto, i rosanero hanno tutto per andare in A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
iachini

Giuseppe Iachini torna a parlare del Palermo e lo fa guardando ai playoff che attendono la squadra di Filippo Inzaghi. L’ultimo allenatore capace di riportare i rosanero in Serie A, protagonista della storica promozione del 2014 con il record di 86 punti nell’era Zamparini, ha analizzato il momento del club in un’intervista concessa ad Alessandro Geraci per Repubblica Palermo.

Nel corso dell’intervista, Iachini ha mostrato piena fiducia nelle possibilità del Palermo: «I playoff sono un torneo a sé e il Palermo ha sicuramente le potenzialità per poterli vincere. Ha forza nel gruppo, una società importante e un lavoro certosino portato avanti da Inzaghi e dal suo staff durante tutto l’anno».


L’ex tecnico rosanero, che ha conquistato promozioni anche con Chievo, Brescia e Sampdoria, ha sottolineato anche l’importanza della posizione di classifica conquistata dal Palermo: «Essere quarti è un vantaggio importante. Con la Sampdoria riuscimmo a vincere i playoff addirittura da sesti, dopo un grande recupero».

Come evidenzia Repubblica Palermo, Iachini resta ancora oggi l’unico allenatore capace di conquistare la Serie A partendo dal sesto posto nella griglia playoff.

Nel racconto di Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, l’ex allenatore ha ricordato anche il legame speciale con la piazza rosanero e il clima che riuscì a ricreare nel 2014: «Quando arrivai allo stadio la prima volta c’erano circa duemila persone e la squadra era tredicesima. Quando i tifosi hanno capito che facevamo sul serio non ci hanno più lasciato».

Iachini ha poi sottolineato il valore del pubblico palermitano: «La gente sugli spalti vale come il dodicesimo uomo. Produce entusiasmo e carica per tutti».

Spazio anche ai protagonisti della squadra attuale. Secondo Iachini il Palermo non dipende soltanto da Pohjanpalo: «Conosciamo tutti il valore del finlandese, ma non voglio togliere meriti agli altri. Palumbo, Bani, Ranocchia… il talento c’è in tanti elementi».

L’ex tecnico ha inoltre ricordato come nei playoff siano spesso gli episodi a decidere le partite: «Sono sfide fatte di adrenalina, stress emotivo e psicologico. Il gol può arrivare da chiunque».

Infine, il consiglio rivolto ai rosanero in vista delle semifinali: «Bisogna prepararsi senza pensare troppo a quello che è stato o a quello che sarà. Le partite vanno giocate. E attenzione a chi arriva dai preliminari».

Chiude con una dichiarazione d’amore verso Palermo: «Palermo è sempre nel cuore, perché lì ho scritto due pagine importanti della mia carriera, una da calciatore e una da allenatore».

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