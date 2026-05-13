Giornale di Sicilia: “Palermo, il primo passo va fatto con il Catanzaro”

Sarà il Catanzaro l’avversario del Palermo nella semifinale playoff di Serie BKT. La squadra di Alberto Aquilani ha superato l’Avellino nel turno preliminare imponendosi con un netto 3-0 al Ceravolo e conquistando così il pass per il doppio confronto con i rosanero di Filippo Inzaghi.

Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il risultato finale rispecchia quanto visto in campo: il Catanzaro ha saputo sfruttare sia il fattore campo che il vantaggio derivante dal miglior piazzamento in classifica.





A sbloccare il match è stato Pontisso nel finale del primo tempo, prima delle reti nella ripresa firmate da Cassandro e Iemmello su rigore.

Secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo si troverà davanti un avversario tutt’altro che semplice. La squadra di Aquilani ha infatti confermato ancora una volta identità tattica, qualità tecniche e grande fiducia nei propri mezzi, conquistando la terza semifinale playoff consecutiva.

Nel focus firmato da Salvatore Orifici, viene ricordato anche il precedente stagionale del Ceravolo, uno dei momenti più difficili vissuti dal Palermo nel corso dell’anno. Il 25 ottobre scorso i calabresi si imposero 1-0 grazie alla rete di Cissé, al termine di una prestazione opaca dei rosanero.

Da quella gara, però, entrambe le squadre hanno cambiato marcia. Il Catanzaro ha trovato continuità scalando la classifica fino al quinto posto, mentre il Palermo ha iniziato una lunga serie di risultati utili che lo ha portato a chiudere quarto.

Il Giornale di Sicilia sottolinea anche come i rosanero abbiano già avuto modo di testare la pericolosità della squadra di Aquilani nella recente sfida del Barbera, vinta 3-2 dal Palermo solo nel finale grazie a un rigore decisivo di Pohjanpalo.

Dal punto di vista tattico, Aquilani propone un 3-4-2-1 molto simile a quello del Palermo. Il riferimento offensivo resta Iemmello, supportato dalla fantasia di Liberali e dalla fisicità di Pittarello.

Attenzione anche agli esterni e agli ex della sfida. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, Favasuli rappresenta uno degli uomini più pericolosi dei calabresi, mentre Di Francesco avrà motivazioni speciali contro il Palermo.

In difesa guida Antonini davanti all’ex portiere rosanero Pigliacelli.

La semifinale si giocherà sui 180 minuti, ma per il Palermo sarà fondamentale indirizzare subito il doppio confronto già nella sfida d’andata in programma domenica sera al Ceravolo.

La corsa verso la Serie A dei rosanero comincia da Catanzaro.