Palermo, cambia la vendita dei biglietti playoff: prorogata la prelazione abbonati

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (73) tifosi

Il Palermo FC ha comunicato un aggiornamento sulle modalità di vendita dei biglietti per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie BKT 2025-2026, in programma mercoledì 20 maggio alle ore 20.00 allo stadio Renzo Barbera.

La decisione è arrivata a seguito dei disagi tecnici riscontrati da alcuni abbonati durante la registrazione al nuovo ecosistema digitale del club rosanero.


La società ha così deciso di prorogare di un giorno la fase 1 dedicata agli abbonati 2025/26: la prelazione terminerà infatti alle ore 23.59 di giovedì 14 maggio.

Novità anche per le modalità di acquisto. Durante la fase di prelazione gli abbonati potranno acquistare il proprio biglietto anche tramite la piattaforma Vivaticket, senza obbligo di registrazione al sito ufficiale del Palermo FC. Sarà sufficiente accedere con le credenziali di un qualsiasi account Vivaticket, compreso quello eventualmente utilizzato per l’acquisto dell’abbonamento stagionale.

Il club ha specificato che questa modalità sarà valida esclusivamente per la fase 1 di prelazione.

Slitta di conseguenza anche la fase 2, riservata ai possessori del “Final Pack” o del biglietto di Palermo-Catanzaro: sarà attiva dalle ore 11.00 alle ore 23.59 di venerdì 15 maggio.

La vendita libera partirà invece alle ore 11.00 di sabato 16 maggio e proseguirà fino alle ore 20.00 di mercoledì 20 maggio, salvo esaurimento posti.

Il Palermo FC ha inoltre confermato che tutte le altre modalità già comunicate, compresi i codici necessari per le varie fasi di acquisto, restano invariate.

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