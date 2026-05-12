Palermo, Footy Headlines svela anche la terza maglia 2026/27: design dark ispirato alla “night out” in città

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
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Dopo le anticipazioni sulla nuova maglia home completamente rosa e sulla seconda divisa dedicata ai “sapori della Sicilia”, arriva un altro spoiler che riguarda il Palermo della prossima stagione. Il noto portale specializzato Footy Headlines, celebre per le anticipazioni sulle maglie dei club di tutto il mondo, ha infatti pubblicato anche il possibile design della terza maglia rosanero 2026/27.

Secondo quanto riportato dal sito, Puma avrebbe scelto uno stile completamente differente rispetto alle ultime stagioni, puntando su una divisa dal look scuro e moderno ispirata a una “night out in Palermo”, ovvero all’atmosfera delle serate nel capoluogo siciliano.


La maglia presenterebbe una base “dark gray”, un grigio scuro molto elegante, accompagnato da dettagli in “pearl pink” e verde menta chiaro. A colpire sarebbero soprattutto i loghi Puma e Palermo, caratterizzati da un particolare effetto 3D luminoso che crea un forte contrasto sul fondo scuro della divisa.

Footy Headlines sottolinea inoltre come il tradizionale abbinamento nero-rosa, utilizzato spesso dal Palermo nelle maglie da trasferta degli ultimi anni, verrebbe “spostato” ufficialmente al ruolo di terza divisa nella collezione 2026/27.

Il concept diffuso dal sito mostra una maglia minimal nella struttura ma molto ricercata nei dettagli grafici e cromatici, in linea con le ultime tendenze internazionali nel mondo delle divise calcistiche.

Come sempre, si tratta soltanto di anticipazioni e render non ufficiali, anche se Footy Headlines negli ultimi anni si è rivelato particolarmente affidabile sulle indiscrezioni riguardanti il Palermo, anticipando correttamente anche diverse maglie delle stagioni precedenti.

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