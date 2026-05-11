Avellino, Cionek al Mattino: «Ballardini ha acceso il gruppo. Col Palermo il Partenio sarebbe incandescente»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
palermo reggina 2-1 (129) di mariano cionek

Thiago Cionek torna ad Avellino e ritrova entusiasmo, ambizione e un ambiente che sogna di nuovo in grande. L’ex difensore biancoverde, intervistato da Titti Festa per Il Mattino, ha raccontato le emozioni vissute al “Partenio-Lombardi” durante la notte che ha regalato ai lupi la qualificazione ai playoff.

«È stato veramente bello tornare ad Avellino – ha spiegato Cionek a Il Mattino –. Ho ritrovato tanta fiducia e stima nei miei confronti, dal presidente D’Agostino ai magazzinieri. Un pezzo del mio cuore è rimasto in Irpinia».


L’ex centrale brasiliano non ha assistito soltanto alla sfida contro il Modena, ma anche a un allenamento a porte chiuse per ritrovare i vecchi compagni e soprattutto Davide Ballardini, tecnico che conosce molto bene.

«Sono molto legato a Ballardini – ha raccontato Cionek a Il Mattino –. A Palermo dieci anni fa mi diede fiducia nonostante avessi poca esperienza in Serie A e conquistammo una salvezza epica».

Parole di grande stima per l’allenatore biancoverde: «È bravo, competente e soprattutto equilibrato. Nei momenti belli e in quelli difficili riesce sempre a trasmettere fiducia».

Secondo Cionek, proprio la gestione mentale di Ballardini sta facendo la differenza nel momento decisivo della stagione: «La squadra lo segue totalmente, sono tutti concentrati e in questo momento vedo l’Avellino in crescendo».

L’ex difensore ha poi analizzato la sfida playoff contro il Catanzaro, prevista al “Ceravolo”: «Sarà una partita difficile ma vedo il cinquanta per cento di possibilità per entrambe».

Pur riconoscendo il vantaggio regolamentare dei calabresi, Cionek ha sottolineato il grande momento psicologico degli irpini: «Il Catanzaro ha due risultati su tre e una squadra forte, ma l’Avellino arriva ai playoff con entusiasmo e senza pressioni».

Secondo quanto dichiarato a Il Mattino, proprio il percorso compiuto nelle ultime settimane rappresenta un’arma importante: «Prima dovevano salvarsi, poi hanno inseguito l’ottavo posto. Adesso giocano con leggerezza e convinzione».

Cionek ha inoltre elogiato la crescita di diversi ex compagni: «Venerdì sette undicesimi della formazione erano giocatori della scorsa stagione. Questo dimostra che il progetto della società sta funzionando».

Parole speciali per Cancellotti, Enrici e soprattutto Armando Izzo: «Izzo ha alzato il livello tecnico ma anche quello mentale del gruppo grazie alla sua esperienza e al carisma».

Infine, l’ex difensore biancoverde si è lasciato andare anche a una suggestione playoff: «Non oso immaginare cosa potrebbe diventare il Partenio in una semifinale contro il Palermo: sarebbe incandescente e bellissimo».

E sull’ambiente irpino Cionek non ha dubbi: «Ho trovato una società più organizzata e professionale, ma la tifoseria è sempre incredibile. L’entusiasmo è altissimo e si sogna ad occhi aperti».

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